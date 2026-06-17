Banke v štirih mesecih s 15 odstotkov nižjim dobičkom

Dobiček po obdavčitvi je znašal 215,9 milijona evrov, kar je 16 odstotkov manj kot v lanskih prvih štirih mesecih, je razvidno iz najnovejše mesečne informacije o poslovanju bank.

"Znižanje dobička je posledica tako zmanjšanja neto dohodka kot povečanih neto oslabitev in rezervacij. Te so se v primerjavi z lani v enakem obdobju skoraj podvojile, v ustvarjenem bruto dohodku bank pa so še vedno predstavljale zmeren delež. Solidna ostajata tudi solventnost in likvidnost bančnega sistema," ugotavlja Banka Slovenije.

Čiste obresti so bile s 481,8 milijona evrov medletno višje za 2,8 odstotka, neobrestni prihodki pa s 196,8 milijona evrov nižji za 2,8 odstotka. Bruto dohodek je tako znašal 678,6 milijona evrov oz. 1,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Operativni stroški so narasli za 7,5 odstotka na 380,6 milijona evrov. Neto oslabitve in rezervacije so bile z 49,2 milijona evrov višje za 92,1 odstotka.