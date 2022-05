Združenje bank o negativnem euriborju v kreditnih pogodbah

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravec Caprirolo, gre za vprašanja, ki so s pravnega vidika in vidika poslovanja bank zelo kompleksna. Poudarila je, da potrošnik lahko izbira med različnimi produkti pri različnih bankah, da zakonodaja zelo natančno določa, katere informacije mora banka dati potrošniku, ter da lahko potrošnik vedno predčasno poplača kredit in izstopi iz pogodbenega razmerja.

Še bolj pa je pomembno, da mora bančni sektor, ki je eden najbolj reguliranih, pri kreditnih produktih skrbeti, da njihova cena odraža upravljanje s kreditnim tveganjem, in da morajo banke s svojo bilanco upravljati tako, da upoštevajo celotni strošek virov financiranja. "Vir financiranja banke ni enak euriborju, ne glede na to, ali je negativen ali pozitiven, ampak je odvisen od strukture in cene virov celotne bančne bilance," je izpostavila in dodala, da so zato cene produktov in obrestne marže različne.