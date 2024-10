Bankrot Biobanke: 'Javna agencija dovoljuje, da se baranta s celicami naših otrok'

"Že eno hitro iskanje po Googlu pokaže, da se je očitno dogajalo to, da je gospod Kneževič v tujini odpiral podjetja z imeni, kot je Swiss Biobanking Medical Institute, ampak so bili za temi visokozvenečimi imeni samo neki d. o. o-ji, ki očitno niso bili Biobanke," je dodal Kotnik Oven.

Biobanka, njen bankrot ter hiter in nenavaden prevzem v režiji Gordane Živčec Kalan . Gre le za eno plat zgodbe, opozarja zdravnik Goran Kotnik Oven . "Ampak se na drugi strani nekako razodeva, da imamo opravka z največjim škandalom javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke. Ker je, kot kaže, JAZMP zatajila pri regulaciji in kontroli biobanke."

V javni agenciji za zdravila, kjer postopki še tečejo, zadeve ne komentirajo. Tudi ne očitkov, da bi morala agencija reagirati, ko je Biobanka v zameno za skoraj dvomilijonsko posojilo Živčec Kalanove zastavila vso opremo, tudi hladilnike za shranjevanje vzorcev.

"Takrat ko oni izvejo, da so se v Biobanki spremenili pogoji poslovanja, da so izginile odgovorne osebe, povezane z licenco, da se tem celicam slabo godi, da so ogrožene, bi mogli te celice zaseči, pa jih niso. Potem je pa JAZMP še praktično dovolila trgovanje s transplantacijskim biološkim materialom med dvema podjetja, ki sta si to med sabo zastavila. S tem se ne baranta, to se ne zastavlja," je opozoril.

Spomnimo, družba GaiaCell nekdanje šefice zdravniške zbornice za nadaljnjo hrambo od staršev zahteva 20 evrov mesečno. Kot pojasnjujejo, gre za povračilo stroškov denimo elektrike, plina oziroma kalibracije vseh inštrumentov. "Gospa Živčec Kalan govori tako nekako, kot da bi ona mogla plačevati stroške za neko livarno. Ampak dejansko se tu ne gre za neke hladilnike kot v Intersparu. Konkretno ta dva aparata, ki jih ima, letna kalibracija enega aparata stane 1500 evrov," je kritičen Kotnik Oven.