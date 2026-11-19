Novo kolekcijo umetniških skodelic Barcaffè Artist Edition, ki sta jo ustvarila ilustratorka Meta Wraber in avtor poetičnih sporočil Dizgram, so predstavili na ekskluzivnem dogodku v atriju Stare pošte v Ljubljani. Predstavitev že tretje kolekcije je privabila številne goste, partnerje blagovne znamke ter znane obraze s slovenske umetniške, oblikovalske in družabne scene. Med prvimi so si novo kolekcijo ogledali številni znani obrazi, med njimi Maja Keuc, Hajdi Korošec Jazbinšek, Sašo Šketa, Nika Veger, Zlata Zavašnik, Nives Orešnik, Karina Terbec in Vesna Ponorac ter številni drugi gostje. Večer je povezovala Ula Furlan, za glasbeni vrhunec dogodka pa sta poskrbela Masayah in jazz zasedba, ki sta s prepletom različnih glasbenih izrazov ustvarila posebno vzdušje.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar



















Umetniške skodelice, ki si jih boste želeli imeti doma

Navdihnjena s popotovanjem kave od zrna do skodelice nova kolekcija prinaša šest umetniških motivov, ki skozi barve, ilustracije in besede pripovedujejo zgodbo o ljubezni, rasti in novih začetkih. Posamezne faze tega popotovanja so navdihnile Dizgramova sporočila o življenju, Meta Wraber pa jih je interpretirala skozi svoje prepoznavne ilustracije. Bogastvo barv in domiselni detajli, navdihnjeni z naravo, kolekcijo spreminjajo v pravo malo vizualno doživetje. "Potovanje kave ima veliko skupnega z življenjem. Vse se začne z majhnim zrnom, tako kot se tudi velike stvari v življenju začnejo z majhnimi koraki. Nato pridejo rast, spremembe, čas in potrpežljivost, na koncu pa trenutek, ko uživamo v vsem, kar je nastalo. Teh šest faz me je navdihnilo, da sem oblikoval sporočila o novih začetkih, ljubezni in drobnih stvareh, ki nas osrečujejo in so zdaj del te čudovite kolekcije," je na predstavitvi pojasnil Dizgram.

Od navdihujočih sporočil do razkošnih ilustracij

Oba avtorja zaznamujeta uspešni karieri in prepoznaven ustvarjalni slog. Dizgram je zaslovel s kratkimi, pomenljivimi zapisi o ljubezni, medosebnih odnosih in vsakdanjih življenjskih situacijah. Njegova sporočila so najprej pritegnila pozornost na družbenih omrežjih, nato pa našla pot tudi med bralce njegovih knjig. Izdal je knjige Sebi duguješ sve, Ovaj put biram sebe, Smij se u inat svemu in Povratak sebi.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar



















Sporočila je s svojimi ilustracijami oživila priznana ilustratorka Meta Wraber. V svoji karieri je sodelovala s številnimi mednarodno uveljavljenimi imeni, med drugim s francosko modno hišo Chloé, za katero je ustvarjala modne ilustracije, in revijo Harper's Bazaar, za rusko izdajo katere je oblikovala naslovnico. Sodelovala je tudi z blagovnimi znamkami Anthropologie, Vichy in Google Arts & Culture. "Dizgramova sporočila so bila izhodišče za moje ilustracije. Želela sem jih upodobiti z motivi iz narave, zato imajo cvetje, ptice, metulji in biseri na skodelicah vsak svoj simbolni pomen. Pomembno mi je bilo, da je vsaka skodelica nekaj posebnega, hkrati pa vseh šest skupaj tvori zaokroženo vizualno zgodbo, ki bo ljudem polepšala trenutke ob njihovi najljubši kavi," je poudarila Meta Wraber.

Nadaljevanje uspešne umetniške zgodbe

Nova kolekcija Artist Edition je že tretja izdaja projekta, s katerim Barcaffè nadaljuje sodelovanje s priznanimi umetniki in ustvarjalci iz regije. Prva kolekcija je nastala leta 2022 v sodelovanju z Lunarjem in Sandrom Slavnićem, občinstvo pa je osvojila z igrivimi ilustracijami mačk in duhovitimi sporočili. Dve leti pozneje je sledilo sodelovanje s priznano umetnico OKO in pesnikom Đurom Keljem, ki je združilo pravljične motive in poezijo.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar

Barcaffè predstavil novo kolekcijo Artist Edition Žiga Intihar











