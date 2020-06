Barjanski okarček po 10 letih znova v nekdanjem domu

Gojitev in prenos več kot 120 osebkov barjanskega okarčka je izredni znanstveni in naravovarstveni dosežek, so zapisali v sporočilu za javnost strokovnjaki z Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU. Kot so pojasnili, so na inštitutu lani pričeli z gojenjem za namene doselitve in obogatitve populacije na Ljubljanskem barju.