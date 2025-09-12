Barron Trump naj bi že to jesen obiskal domovino svoje mame

Barron Trump, najmlajši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, namerava jeseni obiskati domovino svoje matere Melanie, poroča revija Suzy. V Sloveniji naj bi spremljal svojega dedka Viktorja Knavsa. "Poslovni in zasebni prijatelji Viktorja Knavsa se že hvalijo, da bodo kmalu gostili najbolj slavnega predsedniškega sina na svetu," piše revija, ki drugih virov ne navaja.

Obisk ne bo uraden, saj želijo vzbujati čim manj pozornosti, špekulira se tudi, da bo najbolj znan predsedniški sin pristal na enem od sosednjih letališč. Melania Trump naj bi ostala v ZDA.

Znano je, da Barron Trump tekoče govori slovensko. Jezika sta ga poleg mame učila slovenska babica in dedek, s katerima je v otroštvu preživljal veliko časa. Imel naj bi tudi slovensko državljanstvo.

Marca 2006 rojeni Barron Trump naj bi se zanimal za politiko. Lani je postal študent poslovne šole Univerze v New Yorku (NYU), v javnosti pa je završalo, ko se na začetku novega študijskega leta tam ni pojavil. Po poročanju medijev se je preselil nazaj k staršem v Belo hišo, saj naj bi eno leto študija opravil v Washingtonu. Na kampus, ki je del NYU, vsak semester sprejmejo do 120 študentov, ki jih zanimajo politika, javna uprava, zgodovina, ekonomija in novinarstvo, piše na njihovi spletni strani.

Donald Trump je na svoji inavguraciji Barrona pohvalil, da mu je prav on pomagal pridobiti glasove mladih moških.