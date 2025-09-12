Svetli način
Slovenija

Barron Trump naj bi že to jesen obiskal domovino svoje mame

12. 09. 2025 10.58

D.L.
14

Barron Trump, edinec Melanie in Donalda Trumpa, bo oktobra obiskal Slovenijo, poroča revija Suzy, ki se sklicuje na neimenovane poslovne in zasebne prijatelje Viktorja Knavsa. Obisk naj ne bi bil uradne narave, saj želijo zbujati čim manj pozornosti. Barron naj bi v Sloveniji spremljal svojega dedka, medtem ko naj bi mama Melania ostala doma.

Barron Trump
Barron Trump FOTO: Profimedia

Barron Trump, najmlajši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, namerava jeseni obiskati domovino svoje matere Melanie, poroča revija Suzy. V Sloveniji naj bi spremljal svojega dedka Viktorja Knavsa. "Poslovni in zasebni prijatelji Viktorja Knavsa se že hvalijo, da bodo kmalu gostili najbolj slavnega predsedniškega sina na svetu," piše revija, ki drugih virov ne navaja. 

Obisk ne bo uraden, saj želijo vzbujati čim manj pozornosti, špekulira se tudi, da bo najbolj znan predsedniški sin pristal na enem od sosednjih letališč. Melania Trump naj bi ostala v ZDA.

Znano je, da Barron Trump tekoče govori slovensko. Jezika sta ga poleg mame učila slovenska babica in dedek, s katerima je v otroštvu preživljal veliko časa. Imel naj bi tudi slovensko državljanstvo.

Marca 2006 rojeni Barron Trump naj bi se zanimal za politiko. Lani je postal študent poslovne šole Univerze v New Yorku (NYU), v javnosti pa je završalo, ko se na začetku novega študijskega leta tam ni pojavil. Po poročanju medijev se je preselil nazaj k staršem v Belo hišo, saj naj bi eno leto študija opravil v Washingtonu. Na kampus, ki je del NYU, vsak semester sprejmejo do 120 študentov, ki jih zanimajo politika, javna uprava, zgodovina, ekonomija in novinarstvo, piše na njihovi spletni strani. 

Donald Trump je na svoji inavguraciji Barrona pohvalil, da mu je prav on pomagal pridobiti glasove mladih moških.

Hind Rajab v spomin
12. 09. 2025 12.01
a v Nemčijo kjer je bil doma dedek trumpa pa ne gre...?? mogoče zato ker so staremu trumpu prepovedali vrnitev v domovino Nemčijo ker je bil dezerter...v usa pa je bil ilegalni migrant in se bavil z bordeli
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
12. 09. 2025 12.01
Spodobi se, prevzame naj tudi naše državljanstvo.
ODGOVORI
0 0
Emil Gyöfi
12. 09. 2025 11.57
-1
Obraz ima vse poteze Trumpa. Z leti postaja Vedno bolj podoben Trumpu.
ODGOVORI
0 1
Majzelj
12. 09. 2025 11.57
+2
Potrebujemo malo človeške spoštljivosti. Če ne maraš njegovega očeta pa mal pragmatizma, ker nihče ne ve kako pomeben lahko Barron postane v prihodnosti. Poleg tega otrok ni kriv za napake staršev ne pri nas in ne v ZDA. Obisk je spoštovanje do domovine prednikov.
ODGOVORI
2 0
Andrej Lon?ar3
12. 09. 2025 11.56
+3
Lepo in prav je,da vidi domovino svoje mame.
ODGOVORI
4 1
Hind Rajab v spomin
12. 09. 2025 11.58
-1
a gre v Avstrijo ? melonija kaus trump je rekla da je Avstrijka
ODGOVORI
0 1
Jerry321
12. 09. 2025 11.55
+1
Uuu… a ga bo janša sprejel? 😆
ODGOVORI
2 1
simc167
12. 09. 2025 11.48
+3
Naj pride, mogoče bo videl, da je svet drugačen in lepši kot mu ga predstavljajo v zda
ODGOVORI
4 1
mojito88521
12. 09. 2025 11.47
-5
Saj se bo zmotil in šel na Slovaško. Pri nas ga res ni treba. Verjetno ga bosta Grims in Janša na Brniku čakala s preprogo in vsak s svojo puško imitirala vojake.
ODGOVORI
5 10
jank
12. 09. 2025 11.56
-1
Ga ne bomo pogrešali!
ODGOVORI
1 2
Pajo_36
12. 09. 2025 11.47
-2
Blago nama ! Ja, a ni nč v šoli? Kako pa to zgleda, sred semestrov hodt po svetu....razen če je laž, da sploh kamorkoli hodi....
ODGOVORI
1 3
zmerni pesimist
12. 09. 2025 11.41
+3
A bo šel v avstrijo
ODGOVORI
8 5
