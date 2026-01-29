Batagelj po Pečečnikovi pohvali dela vlade: To je pljunek v obraz gospodarstvenikom

"Golob in njegova vlada sta za podjetnike in obrtnike naredila to, kar do sedaj ni naredila še nobena vlada." To je zapis predsednika Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) Joca Pečečnika, ki je dvignil ogromno prahu.

"Ko je človek prebral ta zapis, so imeli podjetniki, obrtniki, gospodarstveniki, občutek, kot da nam je kdo nekdo pljunil v obraz," pa pravi direktor družbe Postojnska jama Marjan Batagelj. Podobno meni tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar: "Kajti obremenjevati gospodarstvo – in to tako intenzivno, kot se to dogaja zadnjih nekaj let – je povsem nedopustno."

"A pride tudi čas za pohvalo. In vladi Roberta Goloba bomo podjetniki in obrtniki iskreno hvaležni, če bo zakon o participaciji zaposlenih pri dobičku in shema delniškega nagrajevanja zaposlenih v parlamentu sprejeta na podlagi sprejetih amandmajev," s pohvalo nadaljuje Pečečnik. "Ta zakon različne vlade obljubljajo že 20 let, a je na koncu pravo stvar naredil predsednik vlade Golob," še piše.

Od objave zapisa, za katerega so bili nekateri sprva prepričani, da je posledica hekerskega napada, telefon Pečečnikovega predhodnika na SBC ni nehal zvoniti. "Marsikdo me še povezuje s klubom, čeprav sem pred dvema letoma odstopil ravno zaradi nestrinjanja s tako politiko. In edino, kar vem, da si člani tega ne zaslužijo. Ampak svoje nestrinjanje bodo pokazali s tem, ali bodo ostali v klubu ali ne," meni Batagelj.

Številni mladi podjetniki naj bi že zapustili mladinsko sekcijo kluba. "Pozivam vse člane, ki se s pošastno izjavo ne strinjajo, da storijo enako," pa je na družbenem omrežju X izstop pospremil eden od članov.

Pečečnik pa o premierju še takole: "In zavzel se je za zakon zato, ker je spoznal, da je zakon, ki ga predlaga Klub slovenskih podjetnikov, dobronameren do vseh vpletenih, pri čemer na kratki rok izgubljajo le podjetniki in obrtniki, ali, kot reče 'Lukčeva mladina', kapitalisti."

Da očitno tudi podjetniki prepoznavajo, da dela vlada najboljše za gospodarstvo, je prepričan državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan.

"Predvolilni čas je očitno lahko tudi zelo duhovito obarvan. Včerajšnje pismo gospoda Joca Pečečnika je marsikoga začudilo, pa tudi pošteno nasmejalo, nekateri so se celo spraševali, ali je pisanje morda prvoaprilska šala," pa zapis komentirajo v Gospodarski zbornici.

"Če dovolite, da naštejem razloge, zakaj takšnih izjav mi nikoli ne bi dali: od evidentiranja, premeščanja bremen, višjega davka na dobiček, prispevka za dolgotrajno oskrbo in tako dalje," našteva Cvar. "Pa seveda 16-odstotni dvig plač ob zgolj enoodstotni gospodarski rasti. Obremenitve normirancev, pa vse spremembe, ki se potem dogajajo. Skratka, za gospodarstvo takšni vladi enostavno ne moremo ploskati."

Da povrh vsega v zadnjem času srečujejo z ultimativnimi zakoni, brez javne debate, se strinja tudi Batagelj. "Vrhunec je bil z božičnico in minimalno plačo," ponazarja.

Pozno popoldne se je odzval še Pečečnik in sporočil, da ni šlo za uradno stališče kluba, pač pa za osebno mnenje, ki se ni spremenilo.

"Nedopustno je, da posameznik izraža svoja stališča in pušča nekoga v dvomu, ali je to njegovo osebno mnenje ali mnenje neke organizacije. Tukaj ni osebnih mnenj," pa na to odgovarja prvi mož Postojnske jame.

Pečečnik sicer s tem nima težav. Še pred meseci je Sloveniji diagnosticiral raka, vlado pa okaral, da se za pacienta ne zmeni. Tokrat pa da je pohvalil konkretno potezo vlade, ki se loteva delitve dobička med zaposlene.