Slovenija

Batagelj po Pečečnikovi pohvali dela vlade: To je pljunek v obraz gospodarstvenikom

Ljubljana, 29. 01. 2026 20.04 pred 20 minutami 3 min branja 17

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Joc Pečečnik in Marjan Batagelj

Prvi mož Kluba slovenskih podjetnikov Joc Pečečnik je s svojim zapisom, v katerem hvali delo Golobove vlade, razburil številne obrtnike in podjetnike. To je pljunek v obraz vsem gospodarstvenikom, je prepričan eden najbogatejših Slovencev Marjan Batagelj. Pečečniku očita, da je izkoristil položaj in z javnostjo delil osebne občutke, ki da nikakor ne odražajo stanja v gospodarstvu.

"Golob in njegova vlada sta za podjetnike in obrtnike naredila to, kar do sedaj ni naredila še nobena vlada." To je zapis predsednika Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) Joca Pečečnika, ki je dvignil ogromno prahu.

"Ko je človek prebral ta zapis, so imeli podjetniki, obrtniki, gospodarstveniki, občutek, kot da nam je kdo nekdo pljunil v obraz," pa pravi direktor družbe Postojnska jama Marjan Batagelj. Podobno meni tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar: "Kajti obremenjevati gospodarstvo – in to tako intenzivno, kot se to dogaja zadnjih nekaj let – je povsem nedopustno."

"A pride tudi čas za pohvalo. In vladi Roberta Goloba bomo podjetniki in obrtniki iskreno hvaležni, če bo zakon o participaciji zaposlenih pri dobičku in shema delniškega nagrajevanja zaposlenih v parlamentu sprejeta na podlagi sprejetih amandmajev," s pohvalo nadaljuje Pečečnik. "Ta zakon različne vlade obljubljajo že 20 let, a je na koncu pravo stvar naredil predsednik vlade Golob," še piše.

Od objave zapisa, za katerega so bili nekateri sprva prepričani, da je posledica hekerskega napada, telefon Pečečnikovega predhodnika na SBC ni nehal zvoniti. "Marsikdo me še povezuje s klubom, čeprav sem pred dvema letoma odstopil ravno zaradi nestrinjanja s tako politiko. In edino, kar vem, da si člani tega ne zaslužijo. Ampak svoje nestrinjanje bodo pokazali s tem, ali bodo ostali v klubu ali ne," meni Batagelj.

Številni mladi podjetniki naj bi že zapustili mladinsko sekcijo kluba. "Pozivam vse člane, ki se s pošastno izjavo ne strinjajo, da storijo enako," pa je na družbenem omrežju X izstop pospremil eden od članov.

Pečečnik pa o premierju še takole: "In zavzel se je za zakon zato, ker je spoznal, da je zakon, ki ga predlaga Klub slovenskih podjetnikov, dobronameren do vseh vpletenih, pri čemer na kratki rok izgubljajo le podjetniki in obrtniki, ali, kot reče 'Lukčeva mladina', kapitalisti."

Da očitno tudi podjetniki prepoznavajo, da dela vlada najboljše za gospodarstvo, je prepričan državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan.

"Predvolilni čas je očitno lahko tudi zelo duhovito obarvan. Včerajšnje pismo gospoda Joca Pečečnika je marsikoga začudilo, pa tudi pošteno nasmejalo, nekateri so se celo spraševali, ali je pisanje morda prvoaprilska šala," pa zapis komentirajo v Gospodarski zbornici.

"Če dovolite, da naštejem razloge, zakaj takšnih izjav mi nikoli ne bi dali: od evidentiranja, premeščanja bremen, višjega davka na dobiček, prispevka za dolgotrajno oskrbo in tako dalje," našteva Cvar. "Pa seveda 16-odstotni dvig plač ob zgolj enoodstotni gospodarski rasti. Obremenitve normirancev, pa vse spremembe, ki se potem dogajajo. Skratka, za gospodarstvo takšni vladi enostavno ne moremo ploskati."

Da povrh vsega v zadnjem času srečujejo z ultimativnimi zakoni, brez javne debate, se strinja tudi Batagelj. "Vrhunec je bil z božičnico in minimalno plačo," ponazarja.

Pozno popoldne se je odzval še Pečečnik in sporočil, da ni šlo za uradno stališče kluba, pač pa za osebno mnenje, ki se ni spremenilo.

"Nedopustno je, da posameznik izraža svoja stališča in pušča nekoga v dvomu, ali je to njegovo osebno mnenje ali mnenje neke organizacije. Tukaj ni osebnih mnenj," pa na to odgovarja prvi mož Postojnske jame.

Pečečnik sicer s tem nima težav. Še pred meseci je Sloveniji diagnosticiral raka, vlado pa okaral, da se za pacienta ne zmeni. Tokrat pa da je pohvalil konkretno potezo vlade, ki se loteva delitve dobička med zaposlene.

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nemski_ovcar
29. 01. 2026 20.23
Kvizling
Odgovori
0 0
nemski_ovcar
29. 01. 2026 20.22
Pucko
Odgovori
+1
1 0
Solatko
29. 01. 2026 20.20
dobr so podmazal Pečečnika. do dobu krepke miljonske posle zdaj. VSe je korupcija.
Odgovori
+3
4 1
luckyss.1
29. 01. 2026 20.19
Joc Pečečnik piše Petri Sovdat: »Hej, mačka ... maš naslovnico zame, da pohvalim Goloba« Malokrat se zgodi, da se razumna javna oseba medijsko sama »zadavi«, še manjkrat se zgodi, da zraven »zadavi« še predsednika vlade.
Odgovori
+4
5 1
luckyss.1
29. 01. 2026 20.18
Pečečnik je čisto spremenjen odkar je jedel torto na poroki.
Odgovori
+4
4 0
Tine990
29. 01. 2026 20.18
Golob ocitno obvladuje 24ur!!! Vsak dan nova novica o njem!!! Dobra ali slaba vsaka reklama je dobra!!!
Odgovori
+4
5 1
St. Gallen
29. 01. 2026 20.21
Samo, da niso kokesarji
Odgovori
+1
1 0
natas999
29. 01. 2026 20.18
vemo lam ps taco moli
Odgovori
+3
3 0
Magic-G-spot
29. 01. 2026 20.18
Če novinarji ne morejo ločiti med očitno propagando in razumnimi dejstvi, med tem, ali je podpiranje morilskega režima pravilno ali napačno, potem imamo veliko večji problem.
Odgovori
+1
2 1
Tine990
29. 01. 2026 20.17
Pececnik bo naredil vse samo da dobi okoljevarstveno dovoljenje!!!
Odgovori
+3
4 1
gonisetaubi
29. 01. 2026 20.17
fino bi bilo če bi se dal video predvajat..
Odgovori
-1
0 1
Delavec_Slo
29. 01. 2026 20.15
SAJ ČE BI ON IMEL TAKO RAD SVOJE ZAPOSLENE BI BILI TUDI NJEGOVI ZAPOSLENI MILJONARJI!
Odgovori
-2
1 3
JanezAn
29. 01. 2026 20.14
Res presenetljivo mnenje, ker vlada dela tako slabo za gospodarstvo in podjetnike s solo akcijami vedno novih in novih dodatnih davkov in nenapovedanih obveznosti, morda je vezana ta pohvala na ugodno rešitev zadeve v zvezi s stadionom, da je tako spremenil mnenje, ki sicer verjamem, da ni iskreno.
Odgovori
+2
3 1
Tine990
29. 01. 2026 20.14
Tako je!!! Golob se dela norce iz vsega!!! V zivljennju mu je je koruptivno prisel v geni, tam koruptivno dobil koncesijo, pokradel slovence in naso energijo poceni prodajal mi pa smo drago kupovali!!! V drzavnem podjetju dobival 20000eur mesecne place in sam sebi izplacal miljonsko magrado!!! Robert golob sploh ne ve kaj je ekonomija, gospodarstvo, podjetnistvo!!! Od malih nog je obkrozen z komunisti ki ga zaradi njegove naivnosti nastavljajo na polozaje in z njim perejo drzavni denar!!!
Odgovori
+2
3 1
zani10
29. 01. 2026 20.13
Tuki se pa vidi da nima jocko nic v glavi enkrat se mu je neki usralo zdej pa misli da je pametem
Odgovori
+6
6 0
zmerni pesimist
29. 01. 2026 20.11
Prvo mi je golob ukradel 35 evrov na mesec potem pa še 1 % in tega mu ne odpustim
Odgovori
+3
4 1
anatomija
29. 01. 2026 20.16
a ko si za zdravstveno zavarovanje plačeval 48 evrov si bil pa srečen
Odgovori
+0
1 1
