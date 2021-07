Baterija pametne ure Huawei Watch 3 Pro zdrži do tri tedne

Polnjenje elektronskih naprav je dnevni ritual. Toda kljub temu, da gre skoraj za podzavestna dejanja, se pripeti, da občasno v roke primemo telefon ali prenosni računalnik s popolnoma izpraznjeno baterijo. Še posebej pa zna biti to moteče pri pametnih urah. Vsak, ki namreč nosi običajno elektronsko uro, je navajen, da zanjo ne rabi posebej skrbeti, saj baterije pri takšnih urah zdržijo res dolgo časa. In pametna ura takšnega uporabnika lahko kaj hitro ujame nepripravljenega, saj ji veliko prej zmanjka energije. Ampak kaj takšnega se s pametno uro serije Huawei Watch 3 ne bo zgodilo. S patentirano dvojedrno tehnologijo lahko namreč njena baterija zdrži do tri tedne. Ko se končno izprazni, pa je polnjenje izredno hitro.

Ostanite povezani do tri tedne Umirjeni konec tedna daleč od civilizacije ali dolg delovni dan, natrpan s sestanki. Kolikokrat ste v takšnih primerih imeli pri sebi vsaj polnilec, če ne celo dodatne baterije? Da sodobne mobilne naprave delujejo, potrebujejo veliko energije. Zmogljiv procesor, sočasna uporaba aplikacij, povezljivost in dovolj svetel zaslon za uporabo na prostem, so največji porabniki in hkrati lastnosti, ki jih želimo od svoje pametne ure. To je razlog, čemu nekatere ob zahtevni uporabi zdržijo kvečjemu do večera. Huawei pa je tu presegel tehnološke meje. Uspeli so zasnovati pametne ure, ki ohranjajo povezavo in nudijo zahtevano, pri tem pa vam ne bo treba skrbeti za stanje baterij.

Ura Huawei Watch 3 deluje do 3 dni v pametnem načinu in do 14 dni v načinu podaljšanega delovanja, medtem ko model Watch 3 Pro čas delovanja podaljša na 5 oziroma do 21 dni. Zahvaljujoč temu smo lahko mirni in nam ni treba vedno imeti pri sebi polnilnika ali dodatne baterije.

Zahvaljujoč učinkoviti rabi energije, lahko ure serije Huawei Watch 3 uporabljate cel dan, brez prekinitev in brez strahu, da bi ostali brez energije. Z dvojnim načinom delovanja ure preprosto prilagodijo zmogljivosti potrebam uporabnikov. Ni pomembno ali spite, ste na poti ali se družite s prijatelji, ure serije Watch 3 ponoči ne boste rabili polniti, da bi vas zjutraj čakala pripravljena.

Dve srci in dva načina Zanimivo je, kako ure Watch 3 ohranjajo dolgo avtonomijo baterije. Srce vsake naprave je procesor, saj je odgovoren za njeno delovanje. Da bi dosegli popolno ravnovesje med zmogljivostjo in trajanjem baterije, je Huawei patentiral dvojedrno tehnologijo, ki je bila prvič uporabljena v pametnih urah iz družine Huawei Watch GT. Skratka, njihove ure imajo dve srci.

Obe jedri hkrati »napajata« zaslon in si delita dela, da je prihranek energije čim večji. Eno skrbi za tipala in delovanje v ozadju, medtem ko je drugo aktivirano, ko uro uporabljamo. Medtem brezhibno preklapljanje zagotavlja, da se naprav prilagaja slogu uporabe. Zahvaljujoč temu jo lahko uporabljamo 24 ur na dan, medtem, ko neprekinjeno spremlja srčni utrip in beleži kakovost spanja. Vgrajena tehnologija namreč zagotavlja visoke zmogljivosti ob nizki porabi energije.

Delite svoje zmogljivosti Brezžično polnjenje poznamo že dolgo časa, toda uporaba v napravah, kot so pametni telefoni, mu je dalo novo življenje. Priročna rešitev, saj med polnjenjem ni treba ničesar »priključiti«, obenem pa omogoča tudi prenašanje energije z ene naprave v drugo.

Huaweieva tehnologija hitrega brezžičnega polnjenja omogoča 20-odstotno napolnjenost baterije pametnih ur družine Watch 3 v vsega 10 minutah. Ker to zadostuje za kar 15 ur uporabe, je dovolj, da jo zjutraj za kratek čas postavite na napajalnik. Uporabite pa lahko tudi način povratnega brezžičnega polnjenja. Ko ostane brez energije, se z njo preprosto dotaknite pametnega telefona. Na ta način delite energijo med svojimi napravami ali priskočite na pomoč prijatelju, ko se mu izprazni baterija njegove naprave.

Huaweiev ekosistem za brezšivno povezljivost Huawei je sicer nedavno poleg ur Watch 3 predstavil še pametne zapestnice Band 6 , brezžične slušalke FreeBuds 4 , novo serijo tabličnih računalnikov MatePad, ki obsega modele MatePad Pro 12.6, MatePad Pro 10.8 in MatePad 11 ter računalniška monitorja MateView in MateView GT, ki se pridružujeta 23,8-palčnemu modelu Huawei FullView. Gre torej za obširen ekosistem, ki vam omogoča še lažjo povezljivost tako pri delu, kot zabavi.

