Prepoved reje v kletkah: 'Volja ljudi je jasna, zdaj naj politika naredi svoje'

Pobudo za prepoved reje v kletkah za kokoši nesnice in matere svinje je podpisalo že 28.757 prebivalk in prebivalcev Slovenije. Mnogi posamezniki so naredili še en korak naprej in poslancem napisali pisma, v katerih so zahtevali prepoved baterijske reje. Teh je bilo poslanih več tisoč. Z akcijo so poslanke in poslance spomnili, da ljudje množično podpirajo prepoved baterijske reje, so sporočili iz društva.