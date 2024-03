'Postopanje policistke nepremišljeno, nedelovanje taserja zaskrbljujoče'

Incident na Bavarskem dvoru se je k sreči končal zgolj z lažjo poškodbo enega od policistov. Ukrepanje Policije pa je bilo deležno kritik. So policisti postopali v skladu s pravili in taktikami policijskega postopka? Zakaj uporaba paralizatorja ni bila uspešna in zakaj so imeli policisti na razpolago le dva? Strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žaberl je izpostavil nekatera vprašljiva postopanja policistov v postopku.

Policija je v izjavi po dogodku v središču Ljubljane sporočila, da so k posredovanju pristopili v skladu s taktičnim preudarkom, potem ko 23-letni moški, ki je vihtel dva noža, vpil in grozil policistom, ni želel sodelovati v postopku. Posnetek, ki prikazuje prihod policijskega vozila in postopanje policistke, ki iz njega izstopi v neposredni prisotnosti moškega z nožema, po mnenju nekaterih prikazuje ravno nasprotno odzivanje od preudarnega. Na to opozarja tudi strokovnjak za policijska pooblastila doc. dr. Miroslav Žaberl. "Čeprav ne vemo, kako je potekala komunikacija med policistko in občanom, je bilo postopanje policistke z vidika zagotavljanja lastne varnosti nepremišljeno in nestrokovno."

Žaberl pri tem izpostavlja potencialno nepredvidljivo ravnanje osumljenca, ki je v preteklosti že bil vpleten v podoben incident. "Kasneje se je izkazalo, da je imel občan s seboj prava in ne navidezna noža z dolgimi rezili in, kakor objavljajo mediji, naj bi imel zdravstvene probleme, torej je bilo njegovo ravnanje pričakovano nepredvidljivo." Novinarska vprašanja glede izvedbe postopka in taktike smo naslovili tudi na Policijo. Njihove odgovore še čakamo. Včeraj so pojasnili, da so ob prihodu na kraj zavarovali neposredno okolico in preprečili morebitno ogrožanje ostalih oseb. Kot je povedal inšpektor Željko Car, je cilj policistov v tovrstnih primerih, da vpletene osebe ostanejo nepoškodovane. Na kraj so prispeli tudi policijski specialci s pogajalcem. Policisti so uporabili več policijskih prisilnih sredstev, vendar 23-letnika niso mogli obvladati. Skušali so ga onesposobiti z električnim paralizatorjem – kot smo izvedeli, dvakrat – vendar pri tem niso bili uspešni.

Zakaj je Policija na kraju imela le dva paralizatorja? Žaberl poudarja, da je z njimi opremljen le del policistov, zato se mu količina, ki so jo imeli pri roki, ne zdi sporna. "Pogoji za uporabo paralizatorja so po mojem mnenju bili podani, je pa zaskrbljujoče dejstvo, da uporaba kljub dvakratnemu izstrelku ni bila učinkovita. Poleg primera v Velenju je to tudi najmanj drugi oz. tretji primer, ko navedena nova vrsta tehničnega prisilnega sredstva ni delovala. To je zaskrbljujoče in potrebno analize. V primeru, da bi policist z nedelujočim paralizatorjem branil sebe ali koga drugega, ki bi bil neposredno življenjsko ogrožen, bi lahko zaradi tega nastale nepopravljive posledice," opozarja strokovnjak.