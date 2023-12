Bavčar bo nadaljeval sodno bitko z državo: vložil pritožbo na ESČP

Sodišče je razsodilo, da mu mora Slovenija plačati 10.000 evrov za škodo in 6000 evrov za stroške, strani pa sta se lahko v naslednjih treh mesecih na sodbo pritožili.

Igor Bavčar je v sredo na predstavitvi knjige Igorja Omerze potrdil, da je v danem roku na sodbo vložil pritožbo, v postopku pa ga zastopa odvetnica iz Odvetniške družbe Čeferin Eva Planinc. Ko bo postopek na ESČP končan, je Bavčar napovedal nadaljevanje pravne bitke na slovenskem vrhovnem sodišču.

Na državnem odvetništvu so za časnik Delo potrdili, da so tudi sami 5. decembra vložili zahtevo za ponovno obravnavo zadeve Bavčar proti Sloveniji pred velikim senatom ESČP. "Ker o zahtevi še ni odločeno, argumentov Republike Slovenije ne moremo razkriti," so pojasnili.