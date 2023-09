Bavčar zmagal, Slovenija mu mora plačati 16.000 evrov

Sodniki Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) so s šestimi glasovi proti enemu sklenili, da je bila Igorju Bavčarju kršena pravica do domneve nedolžnosti. To so po njihovem mnenju nesporno dokazale besede takratnega notranjega ministra Gorana Klemenčiča, ki je leta 2016 dejal, da bodo, če bo primer priti Bavčarju zastaral, "padale glave".

Bavčar je bil tistega leta na sodišču zaradi sojenja v zadevi Istrabenz. Pred natanko sedmimi leti ga je nato sodišče spoznalo za krivega in mu izreklo pet let zapora zaradi pranja denarja, oprostilo pa ga je obtožb o napeljevanju k zlorabi položaja. Poleg zaporne kazni je sodišče Bavčarju naložilo tudi denarno kazen 18 milijonov evrov, za kolikor naj bi oškodoval Pivovarno Laško.

Sodbo je nato potrdilo še višje sodišče, Bavčarja pa so vse do naslednjega septembra čakali v zaporih na Dobu. Prestajanju kazni se je med drugim poskušal izogniti s potrdilom o zdravstvenih težavah, a je posnetek, kako igra košarko, na to vrgel senco dvoma.