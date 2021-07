Simič: Bavčarju je nemogoče odpisati dolg, razen če bi ta zastaral

Na vprašanje, zakaj je na sestanek sprejel davčnega dolžnika Igorja Bavčarja , je Ivan Simič povedal: "Do mene ima dostop vsak davčni zavezanec v RS, Bavčar ni nobena izjema. Poklical me je in sprejel sem ga. Zahteval sem, da je obisk evidentiran, tako kot vsak drug, zato ni tukaj nobenih nepravilnosti, vse je bilo transparentno."

Ivan Simič ima tudi veliko drugih zanimivih obiskov. Oglasili so se tudi državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve, Franc Kangler , nekdanji direktor uprave kriminalistične policije na generalni policijski upravi Boštjan Lindav , poslanka SDS Romana Tomc in veliko članov Simičeve vladne posvetovalne skupine.

Na vprašanje, ali se mu ne zdi, da je šel s sprejemom Igorja Bavčarja, ki je obsojen, ki dolguje davčni upravi in je v sodnem sporu z njo, čez rob, je povedal: "To si lahko vsak razlaga, kot si hoče. K meni večinoma prihajajo takšni, ki imajo davčne dolgove ali davčne preglede in se želijo pogovoriti. Kot vršilec dolžnosti Finančne uprave sem dolžan sprejeti vsakega davkoplačevalca. Zadev ne morem rešiti, saj so običajno že v postopkih, pri pogovorih so prisotni tudi moji sodelavci. Davčnim dolžnikom večinoma že pogovor zelo pomaga."

Ampak četudi Igor Bavčar dela za neko podjetje, je še vedno davčni dolžnik in je v sporu z davčno upravo. In takoj je tukaj misel, ali je morda lobiral za svojo boljšo obravnavo na davčni upravi. Simič na to odgovarja, da so postopki za odpis dolga tako strogi, da se jih ne da kar tako odpisati. Tako lahko razmišlja samo nekdo, ki ne pozna postopkov za odpis, je dejal.