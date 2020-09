Bavčarjeva obramba izpostavila odsotnost naklepa pri poslu z delnicami Intereurope

Prvostopenjsko sodišče je aprila lani Bavčarja in Golubića spoznalo za kriva zlorabe položaja oz. pomoči pri tem dejanju ter oba obsodilo na zaporni kazni. Bavčarja je obsodilo na dve leti in pol zapora ter mu skupaj s prejšnjo obsodbo izreklo enotno kazen sedmih let in petih mesecev zapora, Golubića pa je sodišče obsodilo na eno leto in osem mesecev zapora.

Bavčar in Golubić sta po ugotovitvah okrožnega sodišča Istrabenzu povzročila za 3,7 milijona evrov škode, za kolikor so bile preplačane Intereuropine delnice. Istrabenz je leta 2007 namreč vstopil v terminski posel, ki ga je imela z Banko Celje sklenjenega Maksima Holding ter se je nanašal na obvezen nakup delnic Intereurope po točno določeni ceni in v točno določenem obdobju, tako da je ob zapadlosti terminskega posla vso škodo, ki bi jo sicer iz tega posla utrpela Maksima Holding, nase prevzel Istrabenz.