Bazen na smučišču, v katerega se jim je splačalo zapeljati

"Av, av, zakaj nisem prinesel natikačev," se priduša Gašper, ko si na sneg pod bosimi nogami pogrinja brisačo. "Brutalno," se krohota Rok, še vedno obut v povsem premočene pancarje in s smučmi na nogah. Pravkar sta se spustila po veleslalomski progi na Krvavcu in pristala v 20-metrskem bazenu, napolnjenem z vodo, ki je niti toplo aprilsko sonce ni segrelo nad sedem stopinj Celzija.

S sosedoma iz Brežic se pogovarjamo po njunem drugem spustu, v prvem sta uspela bazen v cilju "preleteti" nad gladino. "Ta druga vožnja je bila boljša, saj sva se še skopala vmes," se smejita, ko hitita s preoblačenjem. Bila sta med udeleženci dogodka Splash Challenge na Krvavcu, naslednikom znamenite Luže, ki je dolga leta na gorenjsko smučišče privabljala trume obiskovalcev.

Izziv je bil sicer tekmovalne narave, saj je bila glavna nagrada sezonska smučarska vozovnica za prihodnjo sezono. "Prišel sem zato, ker hočem karto," je bil kratek in jasen Tomaž iz Mengša, ko ga prestrežemo ob prihodu iz bazena.

Pravila so bila postavljena vnaprej. Tekmovalcu se ob prihodu v cilj veleslalomske proge izmeri čas vožnje, dodatne bonus točke pri spustu pa si lahko zagotovi tako, da prepelje bazen, napolnjen z vodo, ne da bi se zmočil. Pri tem se mu odbije pet sekund od časa vožnje po progi, tistim, ki atraktivno pristanejo v bazenu, pa se odbije 10 sekund.

Tekmovalec se lahko po progi prepelje večkrat, upošteva pa se mu najhitrejši izmerjeni čas z vsemi bonusi.

Vsak od tekmovalcev je imel svoj cilj. Nekateri so tako kot Tomaž hoteli vozovnico, drugi so skušali dokazati, da bazen lahko prečkajo, ne da bi se zmočili. Tretjim je bil cilj prav to, da se zmočijo. Nekdo je preizkušal samega sebe, drug je hotel le zabavo ob zadnjih izdihljajih smučarske sezone. Po progi so se udeleženci tako denimo spustili tudi s kanujem in napihljivimi blazinami. Pri tem so razvili velike hitrosti, ki so se končale tudi s "pokošenim" padcem v ciljem izteku.

"Dva dni smo se trudili, da smo to spravili skupaj, ampak za zaključek sezone se to splača narediti, saj je to res dobra žurka," je za 24ur.com pojasnil Matej, tehnični vodja dogodka. Bazen v ciljnem izteku je bil 20 metrov dolg in osem metrov širok. Globok je bil meter in pol, s cevmi so ga polnili šest ur, saj je šlo vanj 200 kubičnih metrov vode. Ki pa je niti toplo opoldansko sonce ni segrelo na temperaturo, v kateri bi bilo prijetno čofotati. Imela je le sedem stopinj Celzija, so nam pojasnili organizatorji. Prav zato je imel Matej med samo tekmo še eno nalogo, z reševalno vrvjo je pomagal izplavati tistim, ki so pristali v ledeni kopeli.

Zimskega plavanja se sicer lotevajo ljudje na vseh koncih sveta, denimo pravoslavni kristjani ob božiču, tradicionalni so postali tudi portoroški novoletni skoki v morje. Toda takrat kopalci v vodo skočijo z zgolj nekaj krpicami na sebi, v tem primeru pa so tekmovalcem stvar oteževali vsaj premočeni smučarski čevlji, pogosto pa tudi smučarska oblačila, če se niso v vodo zapeljali ravno v zgolj kopalnih hlačkah.

Tisti, ki so uspeli bazen prečkati suhi, so opisovali, da je skrivnost v tem, da na progi pridobiš dovolj veliko hitrost, nato pa se nagneš nazaj. "Prvič je šlo čez, drugič pa ne. Poskusil sem prijeti za desko, pa sem se očitno uštel," pravi premočeni Ivan, ko se ovija v brisačo. "Zelo podobno je vejkanju," primerja z wakeboardanjem oziroma deskanjem na vodi, adrenalinskim vodnim športom, ki postaja vse bolj priljubljen.

Prvič se ni zmočil niti Nace, ki je na Krvavcu smučarski učitelj. Dogodka se sploh ni nameraval udeležiti, vendar so imeli njegovi prijatelji drugačne načrte. Pred prihajajočo poroko so mu namreč priredili fantovščino, datum pa je sovpadel s prestavljenim Splashem, ki bi moral biti sicer že prejšnji konec tedna, vendar je bilo takrat preslabo vreme.

To soboto so ga seveda navdušeni prijavili med udeležence, njihov cilj pa je bil seveda, da se zmoči. Po uspešno izpeljani prvi vožnji so ga zato seveda poslali nazaj na štart, druga vožnja se je končala bolj po njihovih željah, a niti to jim ni bilo dovolj – nazadnje je moral v bazen še "prostovoljno" skočiti na glavo.

V vodi je pristal tudi Nejc, ki je zbral več poguma od očeta Boštjana. Ta je sicer nato kolebal, če bi se tudi sam podal na štart, vendar se je nazadnje izgovoril na (pre)pozno uro in bolečine v kolenu, zato je sin ostal veliki zmagovalec njunega smučarskega izleta.

Več udeležencev je sicer res opozorilo na močan sunek, ki ti "zgrabi" noge ob stiku z vodo in da je vse skupaj lahko tudi boleče za telo, najstarejši tekmovalec (letnik 1957) je denimo potreboval tudi zdravniško pomoč.

Večina pa jo je odnesla brez posledic, bili so tudi med tistimi, ki so na popoldansko zabavo prišli najmanj oblečeni. Podelitvi nagrad, na kateri je sezonsko vozovnico nazadnje res osvojil Tomaž, je namreč sledil koncert skupine Mambo Kings, ki je ogrel še tiste najbolj zmrzljive. Tistim, ki so že prej pristali v ledeni vodi, pa se ta dan tako in tako ni moglo zgoditi nič hujšega.

Kljub zabavam ob koncu sezone se smučarska sezona v Sloveniji sicer še vedno ne končuje, nova ohladitev je razveselila ljubitelje belih strmin, poleg Krvavca še vedno obratuje tudi Vogel.