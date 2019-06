Voda v bazenu pozelenela od alg, a v termah mirijo: bazen smo že očistili

Črno termomineralno vodo na spletnih straneh term opisujejo kot edinstveno v svetovnem merilu. "Voda izvira iz vrelcev, ki se nahajajo v globinah od 967 do 1467 metrov v Mursko-Zalskem bazenu. Izvir termomineralne vode so naključno odkrili pred več kot 60 leti, ko je družba Nafta Lendava tu iskala nafto, iz vrtine pa je pritekla zdravilna voda," navajajo v termah. Vodo so leta 1964 razglasili tudi za naravno zdravilno sredstvo.

Kot so pojasnili v družbi Sava Turizem, pod okrilje katere spadajo moravskotopliške terme, se je v bazenu pojavila tehnična napaka, katere posledica je bila zamašitev prelivnega roba. Posledično voda ni odtekala in so se tvorile alge. A če to drži in je voda kljub vsemu dotekala, se je tako prelivala tudi čez rob bazena, še pišejo na omenjenem spletnem portalu.

"Nastalo situacijo smo še isti dan rešili tako, da je bila kakovost vode normalna. Zvečer pa smo kopel v celoti izpraznili, izvedli temeljito čiščenje in dezinfekcijo bazenske školjke," pa so za Vestnik pojasnili iz Save Turizma in dodali, da omenjeno kopel čistijo dvakrat tedensko tako, da v celoti izpraznijo vodo, očistijo bazensko školjko in jo dezinficirajo.

Po informacijah Vestnika je sicer najverjetnejši razlog za onesnaženje v moravških termah, slaba kontrola vode in nevzdrževanje bazenov, ki izhaja iz pomanjkanja kadra. Vzdrževalcev bazenov in reševalcev iz vode, ki naj bi sicer skrbeli za čistočo bazenov, je namreč v kopališču premalo.

Kdaj so se alge sploh pojavile oziroma kdaj so opazili, da so se razvile, v termah ne znajo pojasniti. S fotografij je namreč razvidno, da je alg ogromno in da so se že precej namnožile. To bi pa lahko pomenilo, da se je organsko onesnaženje vode začelo že prej. Portal sicer navaja informacije poznavalca, da tega bazena že več dni niso čistili. "Nabralo se je tudi veliko sluzi, kar kaže na to, da so se mikroorganizmi dlje časa razmnoževali. Če dežuje, se alge razrastejo v 24 urah. Če pa je lepo vreme, to traja veliko dlje, tako da tega bazena zagotovo niso čistili ves teden," je dejal.

NIJZ: V kopališču je treba poostriti notranji nadzor

Glede pojava alg in morebitnega vpliva na zdravje kopalcev smo se obrnili tudi na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Kot so nam pojasnili, so takoj stopili v stik z Zdravstvenim inšpektoratom in tudi z upravljavcem kopališča.

"Odgovorna oseba upravljavca (ki je zadolžena za vzdrževanje bazena oziroma kopališča in skladnost kopalne vode v bazenih ter nemoteno delovanje naprav za pripravo kopalne vode) nam je sporočila, da so imeli tehnično napako, ki so jo odpravili ter izvedli čiščenje, razkuževanje in izpiranje bazenske školjke po predpisanem protokolu," pravijo in dodajajo, da je bilo stanje tako v soboto, 22. junija, sanirano.