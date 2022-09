Bazeni tudi z do sedemkrat višjimi stroški, ponekod že dražijo storitve

Bazenski kompleksi po Evropi se zaradi stroškov energentov, ki letijo v nebo, srečujejo s hudimi izzivi, v Franciji, na primer, so že zaprli 30 javnih bazenov. Kaj pa pri nas? Javnemu zavodu Šport Ljubljana so se stroški ogrevanja v zadnjem letu dvignili za 130, plina za 119, elektrike za 440 odstotkov. Posledično so se dvignile cene na njihovih objektih. V Vodnem mestu Atlantis visokih stroškov energentov ne morejo več pokrivati s prihodki iz prodaje vstopnic in so že sprejeli vrsto ukrepov, kot je večerno pokrivanje bazenov. Situacija je zelo zaskrbljujoča, opozarjajo v zdraviliščih, v Sava turizmu pa: v skrbeh je celotna turistična panoga.

Po tem, ko smo poročali, da je Francija zaradi visokih stroškov ogrevanja pred kratkim zaprla že 30 javnih bazenov, smo preverili, kakšna je situacija pri nas. Na več upravljavcev bazenskih kompleksov na različnih koncih Slovenije smo naslovili vprašanja o tem, kako občutijo energetsko krizo, kakšna so odstopanja pri stroških ogrevanja bazenov in ali so bili že pripomorani sprejeti kakšne ukrepe. Zdravilišča: Situacija je zelo zaskrbljujoča V Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ) opozarjajo, da je situacija zelo zaskrbljujoča. "V nekaterih slovenskih naravnih zdraviliščih se stroški še ne občutijo, ker so nekatere družbe še za letošnje leto imele podpisane pogodbe o dobavi energentov pod zelo ugodnimi pogoji. V nekaterih družbah, ki so se jim pogodbe že končale, pa imajo tudi do 730-odstotno povišanje cen električne energije. V veliko primerih je tudi termalna voda na izviru takšne temperature, da je ni potrebno segrevati, vendar ne v vseh termah," so pojasnili. Termalne družbe se o posameznih ukrepih sicer odločajo individualno, so se pa preko SSNZ skupaj povezali z drugimi turističnimi panožnimi združenji, kot so hotelirji, agencije, igralnice, smučarska središča ... in naslovili zahteve na pristojna ministrstva in vlado. Prek Turistično gostinske zbornice sodelujejo tudi v pogovorih in pogajanjih z vlado za omilitev energetske draginje. "Prizadete družbe bodo zagotovo kandidirale za sredstva, ki pa jih je absolutno premalo," opozarjajo.

icon-expand V nekaterih slovenskih naravnih zdraviliščih imajo tudi do 730-odstotno povišanje cen električne energije. FOTO: Shutterstock

JZ Šport Ljubljana: Cene so se že dvignile, morda se bodo še Tudi z Javnega zavoda Šport Ljubljana, ki upravlja s kopališči Tivoli, Kolezija in Kodeljevo, so sporočili, da so se jim v zadnjem letu zelo dvignili stroški energentov (ogrevanja za 130 odstotkov, plina za 119 odstotkov, elektrike za 440 odstotkov), pa tudi stroški storitev in materiala. Posledično so se dvignile cene na njihovih objektih, prav tako ne izključujejo nadaljnjih dvigov cen dobaviteljev in storitev/objektov. O zapiranjih objektov še niso govorili. "Brez pomoči države bo pokrivanje stroškov z višjim sofinanciranjem ustanovitelja in našimi višjimi cenami vsekakor nevzdržno. Težko je napovedati cene energentov – napovedi so slabe. Državna pomoč bo nujno potrebna," svarijo.

V Vodnem mestu Atlantis sprejeli vrsto ukrepov, ki pa jih obiskovalci še ne občutijo Iz Vodnega mesta Atlantis so sporočili, da se srečujejo s podobnimi izzivi zaradi rasti stroškov energentov kot ostali bazenski kompleksi po Evropi. Do tega trenutka sicer bazenov zaradi tega razloga niso zapirali. Kot so pojasnili, je poslovanje bazenov povezano z visokim deležem fiksnih stroškov, ki so enaki skozi celo leto, ne glede na število obiskovalcev. "Znotraj teh fiksnih stroškov, ki danes dosegajo približno 70 odstotkov vseh obratovalnih stroškov, pretežni del predstavljajo stroški energentov. V prvem osemmesečju letos glede na enako obdobje lani so se stroški energentov zvišali za preko 100 odstotkov in jih ni več mogoče pokrivati s prihodki iz prodaje vstopnic." Sprejeli so že vrsto ukrepov za doseganje energetskih prihrankov, ki jih obiskovalci zaenkrat niti ne občutijo (npr. večerno pokrivanje bazenov za zmanjšanje toplotnih izgub). V letošnjem letu so za krajši čas omejili kapacitete wellness dela s savnami in termalnimi bazeni, vendar ne zaradi energetske krize, temveč zaradi prenove, katere cilj je omogočiti obiskovalcem izboljšano in bolj zaokroženo ponudbo udobja, zabave in sproščanja. Dodali so še, da v družbi BTC skrbno spremljajo dogajanje na energetskih trgih in bodo svoje nadaljnje ukrepe prilagajali razvoju dogodkov. "Naša ključna usmeritev pri tem ostaja omogočiti obiskovalcem uporabo storitev Vodnega mesta Atlantis (bazeni, masaže, savne) po dostopnih cenah. Zaradi negotovih okoliščin, ki so povezane tako z energetsko draginjo kot z morebitnim novim valom epidemije, v tem trenutku ne moremo napovedati prihodnjega poslovanja in morebitne potrebe po državni pomoči."

icon-expand V vodnem mestu Atlantis pravijo, da so sprejeli že vrsto ukrepov za doseganje energetskih prihrankov, ki pa jih obiskovalci zaenkrat niti ne občutijo.