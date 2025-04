Baziliko sv. Petra bodo za veliko noč že petindvajsetič okrasile slovenske roke

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Žena se je iz porodnišnice vrnila s črnčkom, čeprav sta bila ona, kakor tudi njen mož, bela. Možu je razložila, da ni imela dovolj mleka in je otroka v porodnišnici dojila črnka. Mož je vprašal svojo mamo, če je to mogoče. "Seveda je! Ko si bil ti dojenček tudi jaz nisem imela dovolj mleka, zato si dobival kravje mleko in zdaj lahko vidiš, kakšen bik si!"