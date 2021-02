BDP lani upadel za 5,5 odstotka

Domača potrošnja se je lani zmanjšala za 6,5 odstotka, k čemur je v veliki meri prispevalo zmanjšanje potrošnje gospodinjstev (za 9,8 odstotka). Zmanjšalo se je tudi zunanje povpraševanje, in sicer se je izvoz zmanjšal za 8,7 odstotka, uvoz pa za 10,2 odstotka. Izrazito sta upadla izvoz in uvoz storitev, za okoli 20 odstotkov, medtem ko je bil padec obsega menjave blaga blažji – izvoz blaga je upadel za 5,6 odstotka, uvoz pa za 8,9 odstotka.

Šibko je bilo lani že prvo četrtletje, ko se je obseg BDP na letni ravni realno zmanjšal za 2,3 odstotka. V drugem četrtletju, ki ga je zaznamovala spomladanska ustavitev javnega življenja zaradi izbruha novega koronavirusa, se je padec poglobil na 12,9 odstotka. V tretjem četrtletje je nato prišlo do krepkega odboja, saj so se omejevalni ukrepi sprostili in je javno življenje v veliki meri oživelo, vendar je BDP za svojo vrednostjo v tretjem četrtletju 2019 še vedno zaostajal za 2,4 odstotka.

V zadnjem četrtletju je nato prišlo do vnovične zaostritve ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa in obseg BDP se je na letni ravni realno zmanjšal za 4,5 odstotka, so izračunali na Statističnem uradu. Domače trošenje se je med lanskim oktobrom in decembrom zmanjšalo za 6,1 odstotka, od tega se je končno trošenje zmanjšalo za 10,1 odstotka, medtem ko so se bruto investicije povečale (za 8,2 odstotka).