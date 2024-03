Bećareviću bodo morali poravnati plače, Premogovnik se bo na sodbo pritožil

Predstavniki Sindikata delavcev rudarstva in energetike so ministrstvo za delo pozvali, naj nemudoma onemogoči barantanje z nezakonitimi odpovedmi sindikalistom. Celjsko sodišče je namreč presodilo, da je bila odpoved pogodbe sindikalistu Bećareviću nezakonita. Premogovnik Velenje mu bo tako moral poravnati zneske plač, ki bi jih prejel, dokler se ni samozaposlil. Podjetju pa ni naložilo, da ga mora znova zaposliti. Premogovnik se bo na sodbo pritožil.

OGLAS

Asmir Bećarević FOTO: POP TV icon-expand

Trenutno stanje delodajalcem omogoča, da z nezakonito odpovedjo onesposobijo delavsko zavzemanje za njihove pravice, je dopoldne pred Premogovnikom Velenje opozorili predstavniki Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES). S tem so se odzvali na razsodbo Delovnega sodišča v Celju, ki je ugotovilo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi sindikalistu Asmirju Bećareviću leta 2022 nezakonita. "Odpoved je bila nezakonita, ampak kljub tej sodni zmagi je Premogovnik Velenje uspel svojim zaposlenim poslati sporočilo, kaj jih bo doletelo, če ne bodo tiho," je v današnji izjavi za javnost poudaril Bećarević, ki je do odpovedi v velenjskem rudniku delal skoraj 25 let (od leta 1998). Izjavo je podal pred Premogovnikom Velenje, prav tam, kjer je pred dobrim letom in pol sindikat predstavil svojo odmevno akcijo zbiranja podpisov za dostojno malico. "Junija leta 2022 smo v SDRES opozorili na neprimerne in predrage malice pri ponudniku prehrane v Premogovniku Velenje, kjer so nam hladne malice prodajali po več kot dvakratniku cene enakih izdelkov v trgovini. Številni kameradi so podpisali peticijo, a veliko jih je tudi odprto priznalo, da je ne želijo, saj jih je strah povračilnih ukrepov delodajalca. Kmalu se je izkazalo, da je ta strah upravičen," so spomnili.

Premogovnik Velenje je sindikalista med drugim odpustil tudi zato, ker se je v času bolniške odsotnosti na kratko sestal z novinarko Večera, kar je zabeležil detektiv. "Delodajalec je trdil, da sem kršil navodila med bolniškim staležem, čeprav sem opravljal običajne vsakodnevne obveznosti, kot so obiski trgovin, bančne storitve itd. in imel dovoljene izhode s strani osebne zdravnice, kar je bilo delodajalcu znano. Delodajalec je najel detektiva, ki me je nezakonito in nedovoljeno zasledoval ter skušal najti določene nepravilnosti, ki bi bile osnova za mojo odpoved pogodbe o zaposlitvi. Kljub pomanjkanju tehtnih argumentov je bila zoper mene izročena odpoved pogodbe o zaposlitvi," je povedal Bećarević in dodal, da je v konkretnem primeru sodišče presodilo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita. Bećareviću bodo morali poravnati plače, ne pa ga tudi ponovno zaposliti Ker je Premogovnik Velenje Bećarevića nezakonito odpustil, mu bo moral poravnati zneske plač, ki bi jih sicer prejel, dokler se lani ni samozaposlil. Povrniti mu bodo morali tudi sodne stroške. Celjsko sodišče pa družbi ni naložilo, da mora sindikalista ponovno zaposliti. "Kljub nezakoniti odpovedi je sodišče pritrdilo delodajalcu, da ni več zaupanja in zato ni mogoče nadaljevati sodelovanja," je dejal Bećarević, ki je po izobrazbi rudar in bi si vrnitve v Premogovnik Velenje želel. "Po 25 letih dela v premogovniku človek ne more ostati ravnodušen. Poleg tega si želim še naprej prizadevati za izboljšanje delovnih pogojev vseh rudarjev, še posebej zdaj, ko se Premogovnik Velenje sooča z izjemno težkim obdobjem prestrukturiranja. Menim, da je bil eden od razlogov za moje odpuščanje dejstvo, da sem se iskreno boril za delavske pravice in za pravičen proces prestrukturiranja. Želim, da ta proces poteka pravično, tako da bodo zaposleni imeli korist od njega, ne pa le posamezniki, ki bodo povečevali svoje premoženje na račun delavcev," je dejal za lokalni časopis Naš čas.