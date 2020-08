Beda v Termah Čatež: za umazane brisače ter dotrajana okna in vrata plačali več kot 700 evrov

Umazane brisače, umazan parket, dotrajana okna in vrata - to je v počitniški hiški v Termah Čatež pričakalo štiričlansko družino. Štiri nočitve so stale več kot 700 evrov, plačali so z boni. V Termah pojasnjujejo, da so bili zaradi velikega povpraševanja primorani odpreti vse apartmaje, tudi tiste bolj dotrajane. Turistične bone je sicer do danes unovčil že vsak sedmi Slovenec.