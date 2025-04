BeeBrown – nova naravna podpora za sijočo in zaščiteno kožo

Ste z mislimi že pri pomladi? Topli dnevi, lahka oblačila, sproščeni trenutki na soncu ... Ste pripravljeni na to? Kaj pa vaša koža? Pretirano sončenje, pordela in posledično prehitro postarana koža že dolgo niso v trendu, zato je tu BeeBrown, Medexovo novo prehransko dopolnilo, ki kožo pripravlja na sončne dni in spodbuja naravno porjavelost.