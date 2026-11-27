Iz Živalskega vrta (ZOO) Ljubljana so sporočili, da je mačja panda Pyara danes zjutraj nepričakovano ušla iz svoje ograde. Kmalu zatem so prejeli obvestilo, da so jo opazili v bližini Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT).

"Mačjo pando je zjutraj prvi opazil receptor na naši fakulteti, in sicer pred glavnim vhodom FKKT," so nam pojasnili na fakulteti. O dogodku so obvestili policijo in pristojne zaposlene v ZOO, ki so se takoj odpravili na fakulteto.

Zaposleni na fakulteti so medtem radovedno potepinko zadržali na varnem v kolesarnici, kjer je počakala na prihod oskrbnikov iz živalskega vrta. Ti so jo nato varno ujeli in odpeljali nazaj v živalski vrt.

"Dogodek je bil za nas vsekakor nekaj nenavadnega, saj takih obiskov res nismo deležni vsak dan," pravijo na fakulteti.

Oskrbniki so Pyaro odpeljali v veterinarsko ambulanto na pregled. Ta je pokazal, da je zdrava in nepoškodovana. Zdaj že mirno počiva na varnem v svoji ogradi, so sporočili iz živalskega vrta in se zahvalili vsem, ki so pomagali pri iskanju oziroma jih obvestili o njeni lokaciji.