Iz Živalskega vrta (ZOO) Ljubljana so sporočili, da je mačja panda Pyara danes zjutraj nepričakovano ušla iz svoje ograde. Kmalu zatem so prejeli obvestilo, da so jo opazili v bližini Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT).
"Mačjo pando je zjutraj prvi opazil receptor na naši fakulteti, in sicer pred glavnim vhodom FKKT," so nam pojasnili na fakulteti. O dogodku so obvestili policijo in pristojne zaposlene v ZOO, ki so se takoj odpravili na fakulteto.
Zaposleni na fakulteti so medtem radovedno potepinko zadržali na varnem v kolesarnici, kjer je počakala na prihod oskrbnikov iz živalskega vrta. Ti so jo nato varno ujeli in odpeljali nazaj v živalski vrt.
"Dogodek je bil za nas vsekakor nekaj nenavadnega, saj takih obiskov res nismo deležni vsak dan," pravijo na fakulteti.
Oskrbniki so Pyaro odpeljali v veterinarsko ambulanto na pregled. Ta je pokazal, da je zdrava in nepoškodovana. Zdaj že mirno počiva na varnem v svoji ogradi, so sporočili iz živalskega vrta in se zahvalili vsem, ki so pomagali pri iskanju oziroma jih obvestili o njeni lokaciji.
Mlada panda šele dva meseca v Ljubljani
Pyara je sicer ena najnovejših prebivalk ljubljanskega živalskega vrta. V Ljubljano je prispela 26. septembra letos iz francoskega živalskega vrta Les Terres de Nataé in dela družbo samcu Maguju, ki v Ljubljani živi že od leta 2013. V slovensko prestolnico je prišla v okviru evropskega programa za vzrejo ogroženih vrst.
Kot kaže, je radovedna mlada panda želela nekoliko bolje spoznati okolico svojega novega doma. Njen prvi ljubljanski izlet se je k sreči končal brez poškodb in z varno vrnitvijo v ogrado.
Mačja oziroma rdeča panda (Ailurus fulgens) je ogrožena vrsta, ki v naravi živi v gozdovih Himalaje ter na območjih Nepala, Indije, Butana, Mjanmara in Kitajske. Čeprav jo mnogi zaradi imena povezujejo z veliko pando, gre za samostojno vrsto drevesnega sesalca. Sodobni živalski vrtovi sodelujejo v mednarodnih programih za njeno ohranjanje, saj se divje populacije zmanjšujejo predvsem zaradi izgube življenjskega prostora.
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