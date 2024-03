Beg zdravnikov in medicinskih sester v Avstrijo

Zdravnik Andrej Golob in diplomirana medicinska sestra Vesna Makaric, Slovenca, ki živita in delata na avstrijskem Koroškem sedem oziroma štiri leta. Iz Slovenije nista šla zaradi boljše plače. "Nikoli ne bi šel delat v tujino, če bi dobil specializacijo anesteziologije v celjski bolnišnici, kjer sem delal kot zdravnik pripravnik," pravi Golob. Zaposlitev v manjši bolnišnici v Volšperku je bila zanj karierni izziv. Zaradi boljših pogojev dela, boljše organiziranosti, več prostega časa, možnosti za izobraževanje se je odločil, da bo ostal. "Normativa je tukaj 48 ur na teden, tega se držimo po večini vsi, lahko pa delaš tudi več, če se sam odločiš," pravi Golob, eden od 181 slovenskih zdravnikov, ki trenutno delajo v Avstriji.

V bolnišnici v Celovcu, v kateri imajo približno 1.400 postelj in 4.800 zaposlenih ter je po številu postelj petkrat večja od bolnišnice v Volšperku, dela Vesna Makaric iz Kranja. Kot diplomirana medicinska sestra je bila zaposlena v ljubljanskem UKC, ko se je bolj iz radovednosti kot iz drugih razlogov odločila, da gre v Celovec. Tudi njo so navdušili delovni pogoji, urnik dela. "Dve dnevni službi, ena nočna, pa potem, tri do štiri dni prosto," opisuje delo v bolnišnici, kjer je zaposlenih 26 zdravnikov in 47 medicinskih sester iz Slovenije.

Ne le boljša organiziranost dela, boljše je tudi plačilo, pravita sogovornika, ki zaslužita dvakrat več kot bi v Sloveniji. "Plača diplomirane medicinske sestre je tukaj od 3.300 do 4.800 evrov bruto," pravi. Podatki o plačah zdravnikov, sicer za avstrijsko Štajersko, ki jih navaja zdravniška revija Aertze Steiermark: osnovna plača zdravnika znaša od 4.600 do 11.000 evrov bruto, v to pa še niso všteti dodatki za pripravljenost, ki so od 300 do 1500 evrov. Kljub temu pa se tudi v Avstriji ne cedita samo med in mleko. "So tudi obdobja, ko je treba veliko delati in čeprav te zelo dobro sprejmejo, si tujec," pravi Golob.