Še vedno odmeva utopitev komaj 10-letne turške deklice, ki je z družino poizkušala prečkati reko Dragonjo. Preživele člane družine je slovenska policija vrnila na Hrvaško, pri nas pa so se pojavila številna vprašanja, zakaj Turki sploh bežijo iz svoje države? Velik porast turških beguncev je v zadnjem letu zaznala tudi policija. Če so jih v celotnem prejšnjem letu prijeli 175, so jih samo do konca oktobra letos 547.

Slovenska policija pri ilegalnem prečkanju meje še vedno ujame največ državljanov Afganistana, Pakistana in Bangladeša. Njihovo število se je v letošnjem letu v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo, zaznavajo pa velik porast turških beguncev. Letos jih je bilo kar dvakrat več kot lani. Iz države bežijo predvsem Kurdi, glavni razlog pa je ekonomski, meni poznavalec Bližnjega vzhoda Primož Šterbenc: "Treba je upoštevati, da so se ekonomske razmere v Turčiji v zadnjem letu močno poslabšale, da je turška lira zgubila velik del svoje vrednosti. Padla je za kar 40 odstotkov. Narasla je inflacija in največji socialni pritisk čutijo Kurdi, ki so v Turčiji tradicionalno depriviligirana populacija. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi političnega razloga." Tega še kako dobro pozna Turek, ki je v Slovenijo prebegnil po spodletelem državnem udaru pred petimi leti. Zaradi strahu pred Erdoganovim režimom še vedno skriva svojo identiteto. "V Turčiji se ni nič spremenilo, samo poslabšalo se je. Kurdi nimajo nobenih pravic, samo pogovor na ulici vas lahko pahne v zapor," pove. icon-expand Iskanje deklice v Dragonji FOTO: PU Koper Sam je imel srečo, azil v Sloveniji mu je podelilo sodišče. Včasih je delal na univerzi, zdaj ima v Sloveniji svoj posel. Novica o utopljeni deklici na hrvaško-slovenski meji ga je močno prizadela. Pravi: "Če bi se postavili v vlogo matere, predvsem ženske, matere v Sloveniji, bi čutile enako. Zaprite oči in si predstavljajte. Niste več isti, kot ste bili. Družina je pretrpela dovolj, Slovenci bi jo morali sprejeti k sebi," meni. "Prišli so na vaša vrata in vi ste jih odslovili. Izgubili so velik del družine. Kako ste lahko tiho, kako lahko mižite?" še dodaja. Meni, da lahko v prihodnje pričakujemo še več beguncev iz Turčije. Financiranje Erdogana, da pri sebi obdrži begunce drugih držav, pa, da bo Evropi nekoč eksplodiralo v obraz.