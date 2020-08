Tonin po eksploziji v Bejrutu: Vsi pripadniki SV so živi in zdravi

Od leta 2006 v Libanonu v okviru misije Združenih narodov UNIFIL oziroma United Nations Interim Force in Lebanon sodelujejo tudi slovenski vojaki. Vsi pripadniki slovenske vojske so "živi in zdravi ter na varnem", je po včerajšnji eksploziji, ki je odjeknila v libanonski prestolnici, dejal obrambni minister Matej Tonin .

Svoje sile so Združeni narodi v Libanon napotili po 15-letni državljanski vojni. Prvotni namen je misije je bil nadzor umika izraelskih oboroženih sil iz Libanona in premirja med državama, a so nestabilne razmere zahtevale stalno navzočnost sil OZN. Prvi slovenski vojaki so se misiji pridružili decembra 2006, trenutno so tam trije pripadniki SV. Njihove naloge so nadzor območja odgovornosti, vključno z nadzorom razmejitvene črte med Libanonom in Izraelom ter vseh vstopnih točk v južni Libanon, poleg tega pa tudi pomoč libanonski vojski pri vzpostavljanju in ohranjanju stabilnosti ter opravljanju štabnih nalog v poveljstvu sektorja Zahod, pišejo na strani SV.

Sožalje svojcem žrtvam je na Twitterju izreklo tudi slovensko zunanje ministrstvo in izrazilo solidarnost z Libanonom v teh težkih časih.