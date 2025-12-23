Naslovnica
Bel božič predvsem na Štajerskem, na Pohorju do 20 centimetrov snega

Ljubljana, 23. 12. 2025 09.02 pred 25 minutami 2 min branja 8

Avtor:
A.K. STA
Sneg po Sloveniji

Vreme se bo po vremensko dolgočasnem decembru pred božičnimi prazniki vendarle razgibalo, je povedal meteorolog Branko Gregorčič. Največ zimskega vremena bo po njegovih besedah deležna vzhodna Slovenija, tako da bo največ možnosti za bel božič letos na Štajerskem.

"V sredo, torej tik pred božičnim večerom, predvsem na območju Pohorja pričakujemo kar od 10 do 20 centimetrov snega, po nižinah pa približno od pet do 10 centimetrov. Kot kaže, bo, če kje, božič bele barve ravno na Štajerskem," je povedal meteorolog Urada za meteorologijo in hidrologijo Agencije RS za okolje (Arso) Gregorčič.

Po njegovih besedah je bil sicer mesec doslej vremensko precej nezanimiv. "December nam je sicer prinesel dokaj dolgočasno vreme. Zaradi šibkih vetrov je bilo po nižinah precej megle in nizke oblačnosti, ki se je občasno pojavila tudi ob morju. Vreme se bo razgibalo šele tik pred božičnimi prazniki," je dejal.

Snežak
Snežak
FOTO: Bobo

Po napovedih Arsa bo danes oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo, predvsem na Primorskem bo pihala šibka burja. Ob morju lahko tudi zagrmi, na severu države pa je zjutraj možen kratkotrajen pojav poledice. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 5 stopinj Celzija, na Primorskem do okoli 12 stopinj.

Ponoči se bodo razmere zaostrile. Zapihal bo severovzhodni veter, burja na Primorskem se bo krepila. Padavine bodo predvsem na vzhodu države postajale izrazitejše, ob tem se bo meja sneženja spuščala.

V sredo se bodo padavine dopoldne razširile nad vso Slovenijo. Po nižinah v notranjosti bo večinoma snežilo, do večera pa bodo padavine slabele. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem močna burja. Temperature bodo od -1 do 3 stopinje, na Primorskem do okoli 8 stopinj Celzija.

Na božični dan bo vreme večinoma oblačno, predvsem v vzhodni polovici Slovenije bo po podatkih Arsa še občasno rahlo naletaval sneg. Na Primorskem se bo jasnilo, burja bo slabela.

V petek bo na Primorskem jasno z občasno šibko do zmerno burjo, drugod po Sloveniji pa bo pretežno oblačno.

vreme božič sneg

Zlata flota ZDA 'razreda Trump': nova bojna ladja 'najmočnejša doslej'

Priprli 42-letnika, ki je proizvajal bonbone in čokoladice s THC

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
23. 12. 2025 10.04
Tripate na bel božič na polno
Odgovori
+1
1 0
St. Gallen
23. 12. 2025 10.04
Zermatt, snezna odeja okrog 60cm, cirka 50 zicnic odprtih. Zadovoljni. Tudi bejbe-so
Odgovori
+1
1 0
Petur
23. 12. 2025 09.57
torej,nikoli več bela ljubljana?
Odgovori
+2
2 0
Voly
23. 12. 2025 09.54
Ja, ohladitev in padavine bosta prišli iz vzhoda, zato bo tam vsaj malo zime. Morda še nekaj na JV in severu države, najmanj pa v Ljubljanski kotlini. Zime v Ljubljani še dolgo ne bomo videli, zadnja leta se to zgodi tako redko, kot 40 let nazaj na obali.
Odgovori
+3
3 0
ptuj.si
23. 12. 2025 09.48
Mamici treh otrok policista zasegla avto: Mislila sem, da me bodo še vklenili... Šutarjev zakon očitno že deluje.
Odgovori
+2
4 2
DEPE
23. 12. 2025 09.55
To je SVOBODA...
Odgovori
+3
3 0
enapi
23. 12. 2025 10.00
Sirota vozi brez vozniškega dovoljenja in misli da se ji godi krivica.
Odgovori
+4
4 0
enapi
23. 12. 2025 10.02
Bi obsojal ukrep, če bi šlo za romkinjo?
Odgovori
+2
2 0
