Bel božič v večjem delu države bolj malo verjeten, a upanje umre zadnje

Vreme nad staro celino že dalj časa ostaja skoraj nespremenjeno. Nad zahodu vztraja obsežno območje nizkega zračnega tlaka, na vzhodu pa imamo anticiklon. Zaradi takšne postavitve vremenskih sistemov nad nami že nekaj dni pihajo topli in vlažni zahodni vetrovi, ki nam prinašajo vlažen in za ta del leta razmeroma topel zrak. Temperature nad ničlo vztrajajo tako po nižinah kot tudi marsikje v višjih legah. Podobno bo ostalo še nekaj dni, nato pa se bo vremenska slika nad Evropo vendarle občutneje spremenila.

Za spremembo vremena bo ključen ciklon, ki se bo v prvi polovici prihodnjega tedna iznad severnega Atlantika pomaknil nad Skandinavijo, s tem pa se bo odprla prosta pot hladnemu zraku, ki bo zelo verjetno na predbožični dan preplavil tudi naše kraje.

Menjavo zračne mase bodo pospremile kar izdatne padavine, ki pa bodo v večjem delu države hitro ponehale. Ravno zaradi tega se verjetno meja sneženja v večjem delu države ne bo uspela spustiti povsem do nižin ali pa bo po nižinah snežilo le za krajši čas. Še največ možnosti za sneg imajo kraji na jugovzhodu države, saj bodo tu padavine najobilnejše in se bodo zadržale tudi najdlje časa. Za bolj natančno napoved bo sicer treba počakati še vsaj do začetka prihodnjega tedna.