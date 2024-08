Bela Ljubljana med najbolj onesnaženimi mesti v Evropi

"Izboljšanje kakovosti zraka na raven, ki jo priporoča Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), bi lahko znatno zmanjšalo število prezgodnjih smrti zaradi onesnaženega zraka," so poudarili pri EEA.

V pregledovalniku kakovosti zraka v evropskih mestih je 372 mest razvrščenih od najčistejših do najbolj onesnaženih na podlagi povprečnih ravni drobnih trdnih delcev (PM 2,5).

Kot so pojasnili, so podatke zbrali iz več kot 500 opazovalnih postaj na urbanih lokacijah v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora (poleg članic EU še Norveška, Islandija in Lihtenštajn) v letih 2022 in 2023, kar pomeni, da pregledovalnik kakovosti zraka prikazuje tipično kakovost zraka v mestih v zadnjih dveh letih.

Podatki kažejo, da je imelo samo 13 evropskih mest povprečne koncentracije drobnih delcev, ki so bile skladne s smernico WHO, ki je do pet mikrogramov na kubični meter zraka. Med temi mesti so štiri severne prestolnice: Reykjavik, Talin, Stockholm in Helsinki.

Sprejemljivo kakovost zraka, ki pomeni koncentracijo drobnih delcev med 5,1 in 10,0 mikrogramov na kubični meter zraka, je imelo 169 mest, med njimi tudi Dunaj, zmerno onesnažen zrak s koncentracijo drobnih delcev med 10,1 in 15,0 mikrogramov na kubični meter zraka pa 118 mest. Med njimi je na 253. mestu s koncentracijo drobnih delcev 12,1 mikrogramov na kubični meter zraka tudi Maribor, v tem krogu mest pa sta tudi Rim in Zagreb.

Ljubljana se je uvrstila na 310. mesto in s tem v krog 71 držav s slabo kakovostjo zraka, kar pomeni koncentracijo drobnih delcev nad 15,1 mikrogramov na kubični meter zraka. Koncentracija v Ljubljani ne presega močno tega števila, saj je imela koncentracijo drobnih delcev 15,4 mikrogramov na kubični meter zraka.

Med vsemi mesti je zelo slabo kakovost zraka imel le hrvaški Slavonski Brod, kjer so v povprečju namerili 26,5 mikrogramov drobnih delcev na kubični meter zraka.