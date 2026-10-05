Bela mavrica nad ljubljanskim barjem: zakaj nastane?

Bela mavrica je pojav v ozračju, ki je po obliki podoben mavrici, vendar je po videzu v celoti bel ali pa ima zelo šibke barve. Ker so kapljice v megli bistveno manjše od dežnih kapljic, prevladuje pojav uklona svetlobe nad njenim lomom. Zaradi uklona se svetloba v posameznih barvnih pasovih močno razširi in prekrije, zato se barve izbrišejo, lok pa je videti belkast, opisujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).