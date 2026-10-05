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Slovenija

Bela mavrica nad ljubljanskim barjem: zakaj nastane?

Ljubljana , 05. 10. 2026 11.42 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
A.K.
Bela mavrica

Nad Ljubljanskim barjem so zabeležili nenavaden pojav. Mavrico, ki ni postregla s pisano paleto barv, ampak je bila povsem bela. Zakaj nastane?

Bela mavrica je pojav v ozračju, ki je po obliki podoben mavrici, vendar je po videzu v celoti bel ali pa ima zelo šibke barve. Ker so kapljice v megli bistveno manjše od dežnih kapljic, prevladuje pojav uklona svetlobe nad njenim lomom. Zaradi uklona se svetloba v posameznih barvnih pasovih močno razširi in prekrije, zato se barve izbrišejo, lok pa je videti belkast, opisujejo na Agenciji RS za okolje (Arso). 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za njeno opazovanje mora biti sonce dovolj nizko na nebu in za hrbtom opazovalca, megla pa ravno prav plitva in enakomerna, kar je značilno za jutranje ure, še dodajajo. 

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KOMENTARJI9

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boslo
05. 10. 2026 13.13
NATO...
Odgovori
0 0
Janik1111
05. 10. 2026 13.10
Oblast je prepovedala mavrične barve ker spominjajo na LGBT. Od sedaj naprej je c Sloveniji dovoljenja samo bela mavrica.
Odgovori
0 0
Uroš
05. 10. 2026 12.47
Bela Ljubljana
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
05. 10. 2026 12.58
zeleno- bela
Odgovori
0 0
Uroš
05. 10. 2026 12.47
Vela ljubljana
Odgovori
+2
2 0
Uroš
05. 10. 2026 12.33
Od kokaina po moje.
Odgovori
+3
4 1
Tomaž Hacin
05. 10. 2026 12.20
Zaradi onesnaženega zraka je to, vse ostalo so izgovori.
Odgovori
-3
1 4
Slash
05. 10. 2026 12.16
Ne verjemite tej razlagi! Včasih tega ni bilo! To je vse umetno!
Odgovori
-5
1 6
96bimBo
05. 10. 2026 12.15
Vsi pametni, vsi fiziki ...
Odgovori
+4
4 0
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