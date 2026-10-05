Bela mavrica nad ljubljanskim barjem: zakaj nastane?

Bela mavrica je pojav v ozračju, ki je po obliki podoben mavrici, vendar je po videzu v celoti bel ali pa ima zelo šibke barve. Ker so kapljice v megli bistveno manjše od dežnih kapljic, prevladuje pojav uklona svetlobe nad njenim lomom. Zaradi uklona se svetloba v posameznih barvnih pasovih močno razširi in prekrije, zato se barve izbrišejo, lok pa je videti belkast, opisujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).
Za njeno opazovanje mora biti sonce dovolj nizko na nebu in za hrbtom opazovalca, megla pa ravno prav plitva in enakomerna, kar je značilno za jutranje ure, še dodajajo.
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