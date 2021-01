Bela pravljica privablja številne obiskovalce, a z gnečo imajo težave predvsem domačini

Sneg je letos, predvsem v višjeležečih predelih na zahodu države, poskrbel za očarljivo zimsko kuliso. Debelina snežne odeje je ponekod celo rekordna. V Julijskih Alpah toliko snega ni bilo že 43 let. Na Kaninu so ga namerili pet metrov, na Pokljuki ga je več kot dva metra, tudi na Veliki planini že 20 let niso imeli toliko snega. Takšne razmere kot magnet privabljajo snega željne obiskovalce, toda težava je poleg omejitve gibanja tudi, da je parkirnih prostorov zaradi obilice snega premalo, zato mnogi parkirajo kar na cesti ali zasebnih dvoriščih.