Bela snežinka slavi okroglih 30 let

Nekaterih ljudi se nikoli ne nehaš veseliti in enako velja tudi za določene pesmi. Letos okroglih 30 let slavi pesem, ki si jo v tem letnem času vsaj enkrat skoraj vsi zapojemo. Belo snežinko je leta 1988 ustvarila skupina Veter. Letos je že tretje leto zapored prehitela vse božično-novoletne pesmi in kraljuje na prvem mestu lestvice največkrat poslušanih na slovenskih radijskih postajah.