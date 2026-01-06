Bele ceste: v Ljubljani 55 prometnih nesreč

Policisti zato voznike pozivajo k izjemni previdnosti. Hitrost naj bo prilagojena razmeram, varnostna razdalja povečana, vožnja pa umirjena in predvidljiva. Posebej opozarjajo na nevarnost zdrsov in zmanjšane vidljivosti, predvsem na izpostavljenih odsekih cest.

Plužne službe na terenu na Primorskem

Vozila morajo biti ustrezno opremljena z zimsko opremo, pred odhodom pa preverite vremensko napoved in prometne razmere. V takšnih razmerah so poleg znanja in izkušenj ključni tudi strpnost, vozniška kultura in solidarnost med udeleženci v prometu. Pri vožnji upoštevajte da:

- hitrost vozila zmanjšajte in jo prilagodite razmeram ter stanju vozišča,

- povečajte varnostno razdaljo med svojim vozilom in vozilom, ki vozi pred vami,

- zavirajte narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom na stopalko,

- ne spreminjajte smeri vožnje sunkovito, saj vsako tako ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila; podobno velja tudi za sunkovito speljevanje,

- zelo pomembna je izbira pravilnega prestavnega razmerja, ker lahko premajhna moč na pogonskih kolesih zmanjša učinkovitost vodenja vozila in onemogoči potrebne popravke smeri vožnje, prevelika pa povzroči zdrsavanje pogonskih koles in zanašanje vozila,

- vozite čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti,

- posebej bodite pozorni na izpostavljene dele ceste, kjer se pogosteje pojavlja poledica.