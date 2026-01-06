Naslovnica
Slovenija

Bele ceste: v Ljubljani 55 prometnih nesreč

Ljubljana , 06. 01. 2026 07.46 pred 1 uro 1 min branja 22

Avtor:
A.K.
Zimske razmere na ljubljanskih ulicah

V zadnjih 24 urah se je na območju Ljubljane zgodilo 55 prometnih nesreč, večinoma z materialno škodo, v štirih primerih pa so bile osebe tudi telesno poškodovane. Pri večini so bile dejavnik zimske razmere, ki jih lahko pričakujemo tudi danes. Policisti zato opozarjajo voznike, naj bodo še posebej previdni.

Policisti zato voznike pozivajo k izjemni previdnosti. Hitrost naj bo prilagojena razmeram, varnostna razdalja povečana, vožnja pa umirjena in predvidljiva. Posebej opozarjajo na nevarnost zdrsov in zmanjšane vidljivosti, predvsem na izpostavljenih odsekih cest.

Plužne službe na terenu na Primorskem
Plužne službe na terenu na Primorskem
FOTO: Aljoša Kravanja

Vozila morajo biti ustrezno opremljena z zimsko opremo, pred odhodom pa preverite vremensko napoved in prometne razmere. V takšnih razmerah so poleg znanja in izkušenj ključni tudi strpnost, vozniška kultura in solidarnost med udeleženci v prometu. Pri vožnji upoštevajte da:

- hitrost vozila zmanjšajte in jo prilagodite razmeram ter stanju vozišča,

- povečajte varnostno razdaljo med svojim vozilom in vozilom, ki vozi pred vami,

- zavirajte narahlo in po potrebi postopno, z večkratnim pritiskom na stopalko,

- ne spreminjajte smeri vožnje sunkovito, saj vsako tako ravnanje lahko povzroči zanašanje vozila; podobno velja tudi za sunkovito speljevanje,

- zelo pomembna je izbira pravilnega prestavnega razmerja, ker lahko premajhna moč na pogonskih kolesih zmanjša učinkovitost vodenja vozila in onemogoči potrebne popravke smeri vožnje, prevelika pa povzroči zdrsavanje pogonskih koles in zanašanje vozila,

- vozite čim bolj enakomerno, brez premočnega pospeševanja ali zmanjševanja hitrosti,

- posebej bodite pozorni na izpostavljene dele ceste, kjer se pogosteje pojavlja poledica.

vreme sneg cesta

KOMENTARJI22

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
hojladri123
06. 01. 2026 08.56
Šele ko se pojavi par cm snega na cesti se dejansko vidi koliko nesposobnih voznikov premore Slovenija, drug problem pa je ta da večina uspe skraspati skupaj denar za nek rabljen velik avto ko pa je potrebno dati 1000 € za kvalitetne gume pa ni, folk se drajsa po 30 km/h po kopni cesti a krive so zimske službe. Če si nesposoben in imaš slabe gume se pač samoizloči, ostani doma, daj dan dopusta ali ne vem kaj... Ljudje kar pričakujejo da bo plug vozil pred vsakim in mu očistil pot do službe.
Odgovori
0 0
mackon08
06. 01. 2026 08.53
Celoletni gumi nič ne manjka, jaz jo imam že leta. Čr si nesposoben voziti v par cm snega je rešitev javni prevoz.
Odgovori
+1
1 0
BARK
06. 01. 2026 08.53
kdor se vozi v Lj iz drugih krajev ve da pol žabarjev ne zna vozit...patetično keri hebili so to na cesti...ne vsi seveda ampak je pa veeelik % idhiotov in tale cifra to dokazuje
Odgovori
0 0
4krogci
06. 01. 2026 08.48
in h temu vsemu pripisimo se zaposlenega na AMZS, ki zato ker je plačan s strani General tires hvali njihovo novo celoletno gumo kako je oh in sploh!
Odgovori
+0
1 1
BUONcaffee
06. 01. 2026 08.48
Pravi kaos, vam rečem.
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
06. 01. 2026 08.45
Več je asistenc, več je nesposobnih voznikov.
Odgovori
+4
4 0
4krogci
06. 01. 2026 08.47
lineassist oz. opozorilo pred menjavo voznih pasov......v snezenju ne deluje....in folk avtomaticno nezna vec vozit po svoji strani...
Odgovori
+1
1 0
4krogci
06. 01. 2026 08.44
Folk naj se nauci vozit in vse bo OK! Ceste so posute in splužene (ja nemorejo bit s fenom posusene sredi snezenja) in se prav lepo da vozit brez ene nevarnosti! Ampak pri nas pade ena snezinga in vozniki vsi trdi za volanom...pol se zasvetijo lucke da radarski tempomat, sprednji park senzorji in podobno nebo delovalo in kaos je popoln!
Odgovori
+5
5 0
Brus1234
06. 01. 2026 08.58
...pa pri štirih kapljah dežja ni bistveno bolje...
Odgovori
0 0
anatomija
06. 01. 2026 08.36
A ne morejo cestne službe malo počakati . Ali se še spomnite časov ko je bilo na cesti nekaj centimetrov zvoženega snega , ki je škripal pod gumami , ko smo na ovinkih nežno lovili zadek avta . Ni bilo potrebe po nobenem driftu in kurjenju gum samo zglajen sneg in tišina , NEPRECENLJIVO
Odgovori
+9
9 0
scipio
06. 01. 2026 08.30
Končno še ta potrditev: v LJ so cestni diletanti. To ni le mnenje, to je dejstvo. Bela LJ: 2cm snega in 55 nesreč, to ni le je indic, to je aksiomatika. Številke ne lažejo. Ne le šumaher-kompleks-endemika, tu je tudi dnevna migratika. In potem se dogajajo strašne stvari.
Odgovori
+7
7 0
wsharky
06. 01. 2026 08.25
je pred leti rekel Zoran Ljubljanski, hodite kot pingvini, pa ne bo težav, sicer pa zabarji niso ravno znani, da znajo vozit v skladu z cpp in razmerami na cestah,
Odgovori
+9
10 1
Morgoth
06. 01. 2026 08.21
Verjetno je bilo pri večini krivo vrivanje in izsiljevanje, ki ju je v Ljubljani polno.
Odgovori
+13
13 0
Blue Dream
06. 01. 2026 08.19
Je bela cesta
Odgovori
+9
9 0
JanezNovak13
06. 01. 2026 08.38
S presledkom ali brez?
Odgovori
0 0
Artechh
06. 01. 2026 08.18
Tudi se kaže sposobnot in upravicdnost ljudi da se jih streze spredaj in zadaj. Če nisi sposoben vozit po 3cm preveč sparas na gumah al pa si pač nesposoben. In potem jmranje na vseh koncih prov ven vrzes ko jih slišiš. Kot da bi roko dal gor na vprašanje a si razvajen snob.
Odgovori
+12
12 0
ManBoy
06. 01. 2026 08.17
Klasika. Spet vsi drugi krivi (plužne službe). Samo lastna nesposobnost za vožnjo v 3cm ne.
Odgovori
+15
15 0
Important notice
06. 01. 2026 08.15
Nekaj cm snega in cel kaos na cestah! Samo zaradi prepotentnih voznikov, ki so prepričani, da oni pa lahko in se njim ne more nič zgoditi.
Odgovori
+8
8 0
mackon08
06. 01. 2026 08.11
Ja 3cm snega pa bi radi plug, Haloooo? Ni kriva cesta, krivi so nesposobni vozniki.
Odgovori
+18
18 0
brezveze13
06. 01. 2026 08.08
n i dovolj da so na cestah je potrebno imeti tudi spuščen plug
Odgovori
-11
0 11
Artechh
06. 01. 2026 08.19
Ne pametovati ker kažeš svojo ne razgledanost. Pri 3cm snega plugi nikol niso spuščeni samo posipa se....
Odgovori
+9
10 1
Jc029
06. 01. 2026 08.22
Če pri 3 cm potrebuješ plug pred sabo, še danes vrni izpit!
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
