Tudi na Rogli so pričeli s smučarsko sezono in to z upoštevanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužb. Snežna odeja je debela okrog 80 centimetrov, nekaj je naravnega nekaj pa kompaktnega snega. Delajo tri vlečnice in kljub temu, da so se zaradi omejitve gibanja na občine lahko prišli smučat le občani Zreč, jih je bilo na belih strminah približno 500.

