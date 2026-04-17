Bele zalivke za vse: zobozdravnike skrbita cena in čas

Ljubljana , 17. 04. 2026 18.53 pred 56 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Barbara Bašić A.K.
Zobozdravnik

Če morate v zdravstvenem domu, ko želite belo zalivko, seči v žep in plačati, bo od 1. julija drugače. Državna zdravstvena blagajna bo namreč za vse zavarovane osebe financirala tudi bele zalivke, kot to predvideva evropska uredba. Vendar se med zobozdravniki že porajajo številni pomisleki o tem, koliko je zavarovalnica pripravljena plačati za zalivko, saj je material drag. Pri zasebnikih lahko cene bele zalivke presegajo znesek sto evrov.

Naključni mimoidoči pozdravljajo odločitev, da bodo s prvim julijem bele zalivke brezplačne. Do julija ceno bele zalivke namreč določi vsak izvajalec posebej, razloži zobozdravnica Živa Antolin iz ZD Kamnik, kjer je doplačilo od 20 do 45 evrov.

"Pred posegom jaz obvestim pacienta, kaj bomo naredili in če se strinja z doplačilom. Ker velikokrat tudi med delom ugotoviš, da bo plomba večja, kot je bilo načrtovano, lahko poveš maksimalno ceno in potem na koncu pacient tisto ceno poravna," opisuje.

Zobozdravstvena ordinacija
Zobozdravstvena ordinacija
FOTO: Shutterstock

Zavarovana oseba pa ne bo upravičena do menjave amalgamske zalivke z belo zalivko, če bo ta še vedno funkcionalna: "Sive zalivke so najbolj problematične, ko se vstavljajo in ko se odstranjujejo, in če so v ustih, so praktično neškodljive, zaradi česar tudi ni smiselno, da bi se jih še zamenjevalo, če so še ustrezne."

Antolinova dodaja še, da je amalgamska zalivka narejena v 15 minutah, pri beli pa potrebuješ več časa, tudi do ene ure: "Meni osebno se zdi dobro, da bo dostopno, da ne bo treba več doplačati, ampak upam, da bo tudi ZZZS uredil financiranje, da bomo vsi zadovoljni."

Preberi še Brezplačne zalivke, prenova programa Zora in manj plačevanja po realizaciji

V uredbi so določili 5,2 milijona evrov dodatnih denarnih sredstev na leto, ta znesek pa se bo moral razdeliti med vse zobozdravnike v javni mreži kot tudi med koncesionarje. Ob tem pa zobozdravnik Janez Vrbovšek opozori, da bo cena, ki jo je zavarovalnica pripravljena nameniti za belo zalivko, lahko vplivala tudi na kakovost materiala. Kot dodaja: "Če prehitro narediš belo zalivko, ne bo dobra. Zato se bodo zelo podaljšale čakalne dobe, ker je več zahtevanega časa za kompozitno zalivko."

Bela zalivka pri zasebniku Vrbovšku stane od 100 do 150 evrov. V to ceno pa sta všteta znesek materiala ter samo delo ambulante.

bele zalivke stroški

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
Perivnik
17. 04. 2026 20.35
Pomemben je način izdelave. Bele zalivke ni mogoče na hitro dobro narediti. Zato takšne cene.
odpisani zasedli vlado
17. 04. 2026 20.31
Da zobozdravniki manipulirajo ter si mastno polnijo žepe je znano.Primer je že samo ta zasebnik Vrbovšek katerenu bi zaradi goljufij pri cenah morali odvzeti licenco ter zapreti delavnico.
kakorkoliže
17. 04. 2026 20.25
Materjal za zalivko stane 10 eur, ostalo je cena storitve.
3122024
17. 04. 2026 20.17
kake nebuloze in nakladanje o dragem materijalu.
