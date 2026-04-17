Bele zalivke za vse: zobozdravnike skrbita cena in čas

Naključni mimoidoči pozdravljajo odločitev, da bodo s prvim julijem bele zalivke brezplačne. Do julija ceno bele zalivke namreč določi vsak izvajalec posebej, razloži zobozdravnica Živa Antolin iz ZD Kamnik, kjer je doplačilo od 20 do 45 evrov. "Pred posegom jaz obvestim pacienta, kaj bomo naredili in če se strinja z doplačilom. Ker velikokrat tudi med delom ugotoviš, da bo plomba večja, kot je bilo načrtovano, lahko poveš maksimalno ceno in potem na koncu pacient tisto ceno poravna," opisuje.

Zavarovana oseba pa ne bo upravičena do menjave amalgamske zalivke z belo zalivko, če bo ta še vedno funkcionalna: "Sive zalivke so najbolj problematične, ko se vstavljajo in ko se odstranjujejo, in če so v ustih, so praktično neškodljive, zaradi česar tudi ni smiselno, da bi se jih še zamenjevalo, če so še ustrezne." Antolinova dodaja še, da je amalgamska zalivka narejena v 15 minutah, pri beli pa potrebuješ več časa, tudi do ene ure: "Meni osebno se zdi dobro, da bo dostopno, da ne bo treba več doplačati, ampak upam, da bo tudi ZZZS uredil financiranje, da bomo vsi zadovoljni."