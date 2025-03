Zobozdravniki na okopih zaradi (pre)nizke cene, ZZZS obljublja več

Zdravstvena zavarovalnica zdaj napoveduje 20 odstotno zvišanje cen, kar bi po njihovem moralo zadostovati. Podrobnosti naj bi z Zdravniško zbornico še usklajevali. Zobozdravniki pa medtem nestrpno pričakujejo tudi cenik na področju protetike. Nove cene naj bi začele veljati že poleti, k njihovemu oblikovanju pa sploh niso bili vabljeni.

Od julija prihodnje leto bodo bele zalivke brez doplačila na voljo vsem zavarovancem. Na prvi pogled dobra novica za paciente, ki pa zobozdravnikom povzroča veliko skrbi. Za belo zalivko od zdravstvene zavarovalnice prejmejo povprečno 58 evrov, kot pravijo, pa je to premalo: "Mi smo izračunali, da v koncesijski ambulanti pride nekje okoli 150 evrov za največjo plombo, javni zavodi pa okoli 120. Razlika predvsem nastopi v tem, da občine delno financirajo prostore in določen del opreme, kjer pa koncesionar mora vse kupiti sam."

Z vsako zalivko, ki jo naredijo brez doplačila, tako javni zavodi kot ambulante s koncesijo ustvarjajo izgubo. Po oceni Zdravniške zbornice od 40 do 90 evrov za denimo najbolj zahtevne plombe. Pavlović: "Ta izguba se nekako ta trenutek skuša kriti z večanjem deleža samoplačniških storitev izven ordinacijskega časa. "

Prof. dr. Bojana Beović, predsednica Zdravniške zbornice: "Kar konkretno pomeni, da zobozdravniške ambulante, ne javne in ne zasebne, tega dela ne bodo zdržale in ga najbrž niti ne bodo mogle opravljati. Po besedah zbornice bi to lahko vodilo v zapiranje koncesijskih ambulant. "

Anka Bolka, vodja področja za analitiko in razvoj iz ZZZS pojasnjuje: "Doslej smo seznanjeni samo z eno odpovedjo koncesije, ampak so recimo te cene navedene kot še eden od šestih razlogov za vrnitev koncesije, v tej konkretni odpovedi z večimi nismo seznanjeni ta trenutek."

Brez osebnega zobozdravnika je trenutno vsak četrti Slovenec oziroma več kot pol milijona ljudi. Na zdravstveni zavarovalnici, kjer napovedujejo, da bodo cene že kmalu dvignili, so sicer prepričani, da se številni niti ne želijo opredeliti in se raje odločajo za estetske - samoplačniške storitve.

Anka Bolka: "Bomo pa predlagali povišanje na ta račun, tako da se bo cena povprečne zalivke dvignila, približno za povprečno dvopasovno zalivko za 20 odstotkov, kar je znatno povečanje glede na sedanje cene." Kar pomeni, da bi zavarovalnica za belo zalivko namesto 58 po novem plačala 70 evrov. Novo ceno so oblikovali na podlagi analize ponudbe samoplačniških storitev. "Če ZZZS plača okrog 80 ali celo 90 odstotkov tržne cene, je ta delež zelo velik oziroma zelo dober, saj ne plačujemo ekstra dobičkov, ne plačujemo marketinga," pravi.

Odprto pa ostaja vprašanje protetike oziroma cenika, ki ga prav tako pripravlja zavarovalnica. Proteze, prevleke, mostički ... Cene zanje bo ZZZS postavil brez zobozdravnikov. Mi danes ne vemo, za kakšno ceno bi morali izvajati tovrstne storitve, se pravi izvajalci so spet pritisnjeni v kot, v stres, ker ne razumejo pravzaprav kaj sledi po 1. 7, pravijo zobozdravniki. Po besedah zavarovalnice so cene oblikovali skupaj s stomatološko kliniko in bodo znane predvidoma ta teden. Napovedujejo občutno povečanje sredstev, zobozdravnike pa skrbi, da bodo primorani krpati še eno finančno luknjo, ki bi lahko nastala.