PRENOS V ŽIVO: Bele zalivke: zobozdravniki opozarjajo na pomanjkljivosti novih pravil

S 1. oktobrom se je uveljavila novela pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja in spremembe sklepa o medicinskih pripomočkih. Tokratne spremembe največ novosti prinašajo na področju zobozdravstva, med drugim postopno širitev pravic do zamenjave amalgamskih zalivk z belimi. To pomeni, da bodo te po novem brezplačne oziroma v breme obveznega zdravstvenega sistema.

Že danes imajo pravico do tako imenovanih belih oziroma kompozitnih zalivk otroci do 15. leta ter nosečnice in doječe matere, na "vidnih" zobeh pa prav vsi. Novela bo tako osebam do 26. leta od 1. januarja 2025 zagotovila kritje izdelave belih zalivk na vseh zobeh v breme javne zdravstvene blagajne. Ostali pa bodo to pravico pridobili 1. julija 2026.

Menjava starih amalgamskih zalivk za bele bo sicer še vedno plačljiva.