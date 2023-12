Belega božiča ne bo: na vzhodu države tudi do 18 stopinj

Božič bo tudi tokrat zelen in nadpovprečno topel.

V skladu s prejšnjimi leti bodo tudi letos prazniki zeleni in nadpovprečno topli. Po podatkih Arsa smo imeli nazadnje bel božič v večjem delu nižin pred 16 leti. Leta 2007 so na božični dan v Ljubljani namerili en centimeter snega, v Mariboru 5 cm, v Celju in Murski Soboti ter v Novem mestu pa 9 cm.

Letošnji božič pa se utegne uvrstiti med tri najtoplejše v zgodovini meritev. V večjem delu Slovenije bodo termometri pokazali od 10 do 15 stopinj, na vzhodu pa se lahko lokalno ogreje tudi do 17 ali morda celo do 18 stopinj Celzija. Zaradi jugozahodnega vetra bo marsikje nenavadno toplo že jutro. Celo na Kredarici se lahko temperatura približa 10 stopinjam Celzija.