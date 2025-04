Gradnja Bellevueja: nov hotel s starim obrazom

OGLAS

Prva faza gradbenih del na gradbišču hotela Bellevue, ki se je začela v torek, med drugim predvideva rušitvena dela. Trajala bo predvidoma štiri mesece, so sporočili iz družbe Bellevue Investicije v lasti Izeta Rastoderja. Investitor je začel vzpostavljati gradbišče in izvaja druge pripravljalne ukrepe za začetek delovanja gradbišča. Prva faza gradbenih del predvideva rušitvena dela objektov, odvoz materiala ter ureditev zemljišča po zaključku rušenja. Kot so pojasnili, je obstoječa glavna hotelska stavba dotrajana in v izjemno slabem stanju:"Večkratni požari so dodatno poškodovali že tako dotrajano konstrukcijo, pri čemer je bila uničena tudi streha. Objekt je bil zato več let izpostavljen vremenskim vplivom, kar je povzročilo nepovratno škodo." Dodali so, da konstrukcija ne izpolnjuje več bistvenih zahtev, določenih z gradbenim zakonom – tako z vidika požarne varnosti kot tudi toplotne in mehanske odpornosti.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo







Na gradbišču hotela Bellevue so se pričela dela icon-picture-layer-2 1 / 5

Pravočasno v gradnjo

Upravna enota Ljubljana je družbi Bellevue Investicije gradbeno dovoljenje za obnovo in dozidavo hotela Bellevue izdala 17. aprila 2020, pravnomočno pa je postalo 17. maja 2020. Družba tako z deli začenja tik pred potekom dovoljenja – če investitor v petih letih po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja ne vloži popolne prijave začetka gradnje, dovoljenje namreč preneha veljati. Zaradi degradiranosti sanacija obstoječih sten ni mogoča, pravijo v družbi in dodajajo, da pravnomočno gradbeno dovoljenje predvideva gradnjo nadomestnega glavnega objekta – replike, ki bo ohranila vse arhitekturne značilnosti, kot so fasada s secesijskimi elementi, zunanja terasa in paviljon. Glavni objekt hotela bo po določilih gradbenega dovoljenja ponovno zgrajen v enakih gabaritih, obliki in namembnosti kot prvotna stavba. "Novogradnja bo tako ohranila zunanji videz nekdanjega hotela," zagotavljajo.

Izet Rastoder FOTO: Bobo icon-expand

"Objekt Bellevue v svoji sedanji podobi predstavlja varnostno tveganje in kazi širšo podobo Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Rušitev objektov in ureditev območja gradbišča bo odpravila tudi dosedanje moteče dogajanje v bližini objekta," so še pojasnili iz družbe in dejali, da bodo o nadaljnjih fazah izvajanja naložbe javnost obvestili, ko bo projekt dovolj zrel.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo









Gradnja novega hotela Bellevue icon-picture-layer-2 1 / 6

Hotel skozi prizmo časa