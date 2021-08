Belokranjski Dobreč pometel s hudo konkurenco

Tamburaški orkester Dobreč iz Bele krajine je dosegel odličen rezultat. Na svetovnem tamburaškem festivalu v Srbiji so dobili nagrado za najboljši tamburaški orkester. Kot pravijo, so še enkrat dokazali, da zares prispevajo k ohranjanju in prepoznavnosti slovenske kulture.

Orkester se je po treh letih, v manjši zasedbi, zopet udeležil svetovnega tamburaškega festivala TamburicaFest in zelo uspešno predstavljal Slovenijo, so sporočili. V Novem Sadu, na trdnjavi Petrovaradin, je med 19. in 21. avgustom 2021 nastopilo šest orkestrov iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in Romunije. Na najboljšem festivalu etno glasbe, kjer vsako leto nastopijo le najboljši tamburaški orkestri in vokalni solisti, so dokazali, da zares prispevajo k ohranjanju in prepoznavnosti slovenske kulture, saj Belokranjce in Slovenijo vsakič uspešno predstavljajo na tekmovanjih z močno konkurenco. Leta 2018 so Novi Sad zapustili s posebno nagrado strokovne žirije za umetniški vtis ter tretjo nagrado festivala, letos pa so se v Belo krajino vrnili z nagrado za najboljši tamburaški orkester. TamburicaFest je izjemno pomemben dogodek tako za vsakega tamburaša kot tudi ljubitelja tamburaške glasbe, saj je to priložnost, da se vsak orkester dokaže in pokaže svoje zmožnosti, je zapisal Marko Simčič.

Marko Simčič ob prejemu nagrade.

Dobreč je med Belokranjci zelo poznana skupina. V njej so vrhunski tamburaši in tisti, ki so skozi leta postali znano ime vsem občanom med Kolpo, Mirno goro in Gospodično. Pogosto sodelujejo tudi z znanimi osebami iz glasbenega sveta, naredili so številne priredbe. Doma so iz Dragatuša, manjše vasice nekaj kilometrov iz Črnomlja, ki pa je polna kulturnih vsebin in ljudi, ki vzgajajo pomembno kulturno dediščino. Poleg Dobreča je znana tudi folklorna skupina Dragatuš, tamburaši pa folkloraši pa so pogosto gostje na številnih prireditvah. Ena najlepših belokranjskih narodnih pesmi:

S tamburicami pa so povzeli že številne pesmi, tudi rockerske in tudi tiste, ki so postale vsakdanje:

Tamburaški orkester Dobreč je eden izmed vodilnih orkestrov v Evropi. Ustanovljen je bil leta 1993 in od tedaj neprestano deluje, dosega vrhunske rezultate, razvija glasbeno ustvarjalnost ter povezuje mlade glasbenike naše regije, še pove Simčič. Dodaja še, da orkester ne le prispeva k ohranjanju in prepoznavnosti slovenske kulturne identitete, temveč se tudi uspešno predstavlja na mednarodnih tekmovanjih, gostovanjih, dosega različne množice, uspešno izvaja različne glasbene žanre ter nenehno dokazuje, da tamburaška glasba nima meja. Najbolj pa so ponosni na uprizoritev prve tamburaške opere na svetu, kjer so bili osrednji nosilec.