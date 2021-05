Beloruska opozicijska voditeljica v Sloveniji na neformalnih delovnih pogovorih

Logar se je z vodjo beloruske opozicije sestal že oktobra lani v Litvi, kamor se je Tihanovska zatekla po predsedniških volitvah v Belorusiji. Na tedanjem pogovoru sta se posvetila nasilju nad predstavniki opozicije, vprašanju izvedbe demokratičnih volitev, spoštovanju človekovih pravic in svoboščin ter možnosti večje prisotnosti Evropske unije.

Tihanovska je na družbenem omrežju Sloveniji voščila tudi ob nedavnem dnevu boja proti okupatorju. "Osvobodilna fronta slovenskega naroda je pred 80 leti vodila slovensko ljudstvo k svobodi in narodni samoodločbi. Zdaj znajo tudi Belorusi ceniti svobodo in neodvisnost,"je zapisala med obiskom na Dunaju, kjer se je med drugim srečala z avstrijskim predsednikom Alexandrom Van der Bellnom in kanclerjem Sebastianom Kurzem.

V Belorusiji že vse od spornih volitev avgusta lani, na katerih je po uradnih podatkih aktualni predsednik Aleksander Lukašenko premagal Tihanovsko, potekajo množični protesti proti Lukašenkovemu režimu, ta pa protestnike preganja s silo. Položaj v Belorusiji je iz dneva v dan slabši, je v pogovoru za avstrijsko tiskovno agencijo menila Tihanovska.