Beloruski baloni s cigaretami jezijo Litvo, ki grozi z zaprtjem mej

Vilna, 24. 10. 2025 13.10 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 1 min
N.L.
8

Litva grozi Belorusiji, da bo ponovno zaprla meje, če bodo v njihov zračni prostor vstopili novi zračni baloni, s katerimi v EU tihotapijo cigarete.

Balon, s katerim tihotapijo cigarete
Balon, s katerim tihotapijo cigarete FOTO: AP

Litva je v sredo ponovno odprla letališče v Vilni in prehode z Belorusijo, potem ko so jih v torek zaprli, ko je v njihov zračni prostor vstopilo več zračnih balonov, s katerimi so tihotapili beloruske cigarete. Ti se nato prodajajo v EU, kjer je tobak dražji. Balone so začeli uporabljati, potem ko je Litva lani na meji z Belorusijo postavila ograjo.

Na litvanskih tleh so našli 12 balonov, v povezavi z incidenti pa so aretirali štiri osebe. Mednarodno letališče Vilna je sicer le 30 kilometrov oddaljeno od meje z Belorusijo. 

Zaprtje letališča je vplivalo na okoli 30 letov in več kot 4000 potnikov.

"Če se bodo takšni incidenti nadaljevali, bomo takoj zaprli mejo z Belorusijo," je v ostrem odzivu napovedala premierka Inga Ruginiene. "Belorusiji ne bomo popustili." Za koliko časa bi mejo zaprli, ni navedla. 

tihotapljenje cigaret zračni baloni Litva Belorusija zaprtje meje
KOMENTARJI (8)

2mt8
24. 10. 2025 14.38
Slabo gre Rusom in Belorusom, da se morajo s tem ukvarjat.
ODGOVORI
0 0
Fery Zaka
24. 10. 2025 14.11
+2
Na prvo žogo bi rekel, da je balon več vreden kot čiki. Ampak očitno ni.
ODGOVORI
2 0
Dej nehej noo
24. 10. 2025 14.03
+3
Kok enga jamranja od telih Litvicov...
ODGOVORI
4 1
Banion
24. 10. 2025 13.50
+6
zradi dagih cigaret - davkov, cveti tihotapstvo.
ODGOVORI
6 0
proofreader
24. 10. 2025 13.22
+7
Sledijo balonu in vidijo kdo ga pobere.
ODGOVORI
8 1
lažni Blue Dream
24. 10. 2025 13.20
+8
Na baltiku so čisto v paranoji
ODGOVORI
13 5
osservatore
24. 10. 2025 13.17
+12
Zaprite mejo, end of story. Pa z droni iščite balone iz Belorusije.
ODGOVORI
14 2
proofreader
24. 10. 2025 13.16
+11
Lahko bi jim pošiljali nazaj smeti tako kot Severna Koreja.
ODGOVORI
12 1
