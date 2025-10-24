Beloruski baloni s cigaretami jezijo Litvo, ki grozi z zaprtjem mej

Litva je v sredo ponovno odprla letališče v Vilni in prehode z Belorusijo, potem ko so jih v torek zaprli, ko je v njihov zračni prostor vstopilo več zračnih balonov, s katerimi so tihotapili beloruske cigarete. Ti se nato prodajajo v EU, kjer je tobak dražji. Balone so začeli uporabljati, potem ko je Litva lani na meji z Belorusijo postavila ograjo.

Na litvanskih tleh so našli 12 balonov, v povezavi z incidenti pa so aretirali štiri osebe. Mednarodno letališče Vilna je sicer le 30 kilometrov oddaljeno od meje z Belorusijo.

Zaprtje letališča je vplivalo na okoli 30 letov in več kot 4000 potnikov.

"Če se bodo takšni incidenti nadaljevali, bomo takoj zaprli mejo z Belorusijo," je v ostrem odzivu napovedala premierka Inga Ruginiene. "Belorusiji ne bomo popustili." Za koliko časa bi mejo zaprli, ni navedla.