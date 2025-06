Bencin bo nekoliko dražji, dizel in kurilno olje cenejša

Novo cene bodo veljale do 16. junija.

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri, 3. junija 2025 do vključno ponedeljka 16. junija 2025, znašale 1,437 evra za liter bencina, 1,440 evra za liter dizelskega goriva in 1,037 evra za liter kurilnega olja.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.

Cene omenjenih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trguin gibanju tečaja ameriški dolar – evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje.