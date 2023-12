Bencin, dizel in kurilno olje bodo cenejši

Za liter neosvinčenega motornega bencina bo, ob znižani trošarini 0,46051 evra na liter ter znižani najvišji dovoljeni marži 0,0694 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,421 evra na liter (pred spremembo 1,508 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 71,05 evra. "Če ne bi regulirali cen in znižali trošarin NMB 95, bi bilo po naših ocenah za liter NMB 95 treba odšteti okoli 1,532 evra na liter," so sporočili iz ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Liter dizla bo, ob znižani trošarini na 0,39267 evra na liter ter najvišji dovoljeni marži 0,0683 evra/ na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,461 evra na liter (pred spremembo 1,544 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 73,05 evra.

Za liter kurilnega olja bo ob trošarini, ki je trenutno določena na 0,11577 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,119 evra na liter.

Cene naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje, so še sporočili iz ministrstva.