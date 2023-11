Bencin, dizel in kurilno olje cenejši

Opolnoči so se cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na servisih zunaj avtocest ob nespremenjenih trošarinah znižale. Liter bencina se je pocenil za 0,2 centa na 1,534 evra, liter dizla za 4,3 centa na 1,608 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 3,8 centa manj, in sicer 1,195 evra.

Za liter NMB 95 bo ob nespremenjeni trošarini na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem, 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,534 evra na liter, pri 50 litrih pa to znese 76,7 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,571 evra na liter. Liter dizla bo ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,42267 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,608 evra na liter, kar pri 50 litrih znese 80,4 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnikov oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi za liter dizla bilo treba odšteti okoli 1,659 evra na liter. icon-expand Bencinska črpalka FOTO: Shutterstock Za liter kurilnega olja bo ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,11577 evra na liter, v novem, 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,195 evra na liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1195 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo treba odšteti okoli 1,331 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1331 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 136 evrov. Cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.