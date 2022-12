Bencin, dizel in kurilno olje od polnoči občutno cenejši

Kot so potrdili z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), se bodo v naslednjem 14-dnevnem obdobju znižale cene najbolj prodajanih energentov.

Zunaj avtocestnega križa bo najvišja dovoljena maloprodajna cena dizla znašala 1,467 evra za liter. Od jutri bo tako dizelsko gorivo cenejše za 8,9 centa.

Cena neosvinčenega motornega bencina pa bo 1,242 evra za liter, torej bo cenejši za 12,4 centa na liter kot v minulem 14-dnevnem obdobju.

Nova najvišja dovoljena maloprodajna cena kurilnega olja bo znašala 1,095 evra za liter. Kurilno olje se bo torej pocenilo za 9,7 centa na liter.



"Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter," so še sporočili z MGRT.

Že pred 14 dnevi se je maloprodajna cena bencina v Sloveniji znižala za okoli 10 centov na 1,366 evra za liter, kar je primerljivo s cenami pred vojno v Ukrajini.

Z novim letom na voljo novo gorivo KOEL GK, primerno za kmetijsko mehanizacijo

Iz Petrola so sporočili, da bo na več njihovih prodajnih mestih od novega leta na voljo gorivo za kmetijsko mehanizacijo. Z novim letom namreč stopi v veljavo nova trošarinska zakonodaja, ki jo je konec oktobra sprejel državni zbor. Ta omogoča, da bodo upravičenci, ki bodo predhodno od ustreznih državnih institucij pridobili dovoljenje za rabo tovrstnega goriva, od 1. januarja 2023 lahko kupovali cenejše dizelsko gorivo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter vozil za prevoz čebeljih panjev.

"Gorivo z oznako KOEL GK (Kurilno olje ekstra lahko GK) je prilagojeno tako zahtevam za rabo v dizelskih motorjih kot tudi v pečeh za potrebe ogrevanja. Kupcem bo tovrstno gorivo za oba namena uporabe na voljo prek enotnega točilnega mesta," so sporočili. Njegova raba bo omejena in nadzorovana, zato bodo morale stranke za nakup tega goriva pridobiti ustrezno dovoljenje.

Pri KOEL GK gre za gorivo, ki je po kakovostnih zahtevah prilagojeno uporabi v dizelskih motorjih, tako v starejših kot v najsodobnejših, in izpolnjuje vse zahteve aktualnega evropskega standarda za dizelske motorje. Prav tako pa izpolnjuje tudi zahteve, ki veljajo za kurilo olje za ogrevanje. Gorivo bo na voljo na več kot 200 prodajnih mestih po Sloveniji, kjer je že do sedaj potekala prodaja kurilnega olja za ogrevanje.

"Ker gre za gorivo, ki je namenjeno le določenemu segmentu kupcev in določeni vrsti rabe, bo podobno, kot to že velja za kurilno olje ekstra lahko (KOEL), označeno z rdečo barvo, z vključenim markerjem. Zaradi omejitev pri prodaji tega goriva in identifikacije kupcev, ki bodo do njega upravičeni, bodo točilni agregati pred uporabo zaklenjeni. Enaka praksa je veljala že doslej, ko so stranke želele opraviti nakup kurilnega olja za ogrevanje," so zapisali v sporočilu za javnost. Stranka, ki bo želela kupiti gorivo, se bo morala pred točenjem oglasiti pri prodajnem osebju, ki bo preverilo, ali je upravičena do nakupa, in šele na podlagi identifikacije dovolilo točenje goriva v rezervoar stroja ali ustrezno embalažo.