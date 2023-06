Bencin dražji za tri cente, dizel za 0,6 centa

Cene pogonskih goriv zunaj avtocest so se opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za tri cente in stane 1,412 evra za liter, dizelsko gorivo je dražje za 0,6 centa in stane 1,432 evra za liter, kurilno olje pa je dražje za en cent in stane 1,020 evra za liter.

Nove cene veljajo do vključno 19. junija, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Če ne bi regulirali cen in potrošnikov ne bi oprostili plačila nekaterih prispevkov, bi liter bencina stal okoli 1,461 evra, dizel okoli 1,483 evra in kurilno olje okoli 1,118 evra. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.