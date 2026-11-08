Bencin, hibrid ali elektrika: kam se premika avtomobilska industrija?

Hibridi so postali najbolj priljubljena izbira v Evropi

Spremembe avtomobilskega trga najbolje ponazarjajo prodajne številke. Po podatkih Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA so hibridni avtomobili v prvih osmih mesecih leta 2026 predstavljali 36,6 odstotka vseh novih registracij osebnih avtomobilov v Evropski uniji. S tem so postali najpogostejša izbira evropskih kupcev. Povsem električni avtomobili so v istem obdobju dosegli 21,7-odstotni tržni delež, leto prej pa 15,8 odstotka. Priključni hibridi so predstavljali dodatnih 10 odstotkov novih registracij. Medtem se je skupni delež klasičnih bencinskih in dizelskih avtomobilov zmanjšal na 29 odstotkov, v primerjavi s 37,5 odstotka leto prej. Pri teh številkah je treba upoštevati, da ACEA med običajne hibride šteje tako blage kot polne hibride, priključne hibride pa obravnava ločeno. Podoben razvoj lahko opazimo tudi v Sloveniji. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo leta 2025 med prvič registriranimi novimi osebnimi avtomobili 31 odstotkov hibridnih in 11 odstotkov povsem električnih. Število registracij novih električnih avtomobilov se je v primerjavi z letom prej povečalo za 104 odstotke. Vse to kaže, da se elektrifikacija pospešuje, vendar prehod poteka postopoma. Proizvajalci zato razvijajo različne vrste pogonov, kupci pa lahko izbirajo glede na svoje potrebe in finančne možnosti. Ker se ponudba novih modelov in tehnologij hitro spreminja, so pri spremljanju razvoja trga uporabne tudi novice iz sveta avtomobilizma , kjer DoberAvto.si objavlja informacije o novih vozilih, avtomobilskih trendih in praktičnih vidikih njihove uporabe.

Bencinski avtomobili ostajajo smiselna izbira

Kljub vse večjemu zanimanju za elektrificirane pogone bencinski avtomobili še zdaleč niso izgubili svoje uporabnosti. Za številne voznike, predvsem tiste z nižjo letno kilometrino, še vedno predstavljajo racionalno rešitev. Njihova prednost je pogosto nižja začetna nakupna cena v primerjavi z elektrificiranimi različicami istega modela. Poleg tega ne zahtevajo sprememb vsakodnevnih navad, saj je oskrba z gorivom hitra, mreža bencinskih servisov pa dobro razvita. Sodobni bencinski motorji so lahko razmeroma varčni, predvsem pri manjših in lažjih avtomobilih. Vendar se njihova poraba praviloma poveča pri pogosti mestni vožnji, speljevanju in ustavljanju v prometnih zastojih. Bencinski pogon je zato lahko primeren za voznike, ki avtomobil uporabljajo občasno, nimajo dostopa do domačega polnjenja in želijo omejiti začetni strošek nakupa. Dolgoročno pa bo ponudba klasičnih bencinskih modelov vse bolj odvisna od evropskih emisijskih zahtev in odločitev posameznih proizvajalcev.

Hibridni avtomobili: kompromis med porabo in uporabnostjo

Uspeh hibridnih avtomobilov je povezan predvsem z njihovo praktičnostjo. Združujejo motor z notranjim zgorevanjem in električni pogon, ki pri ustreznih razmerah pomaga zmanjšati porabo goriva. Toda vsi hibridi niso enaki. Blagi hibridi imajo manjši električni sistem, ki podpira delovanje motorja, vendar praviloma ne omogoča samostojne vožnje na elektriko. Polni hibridi lahko pri nizkih hitrostih in manjših obremenitvah določeno razdaljo prevozijo izključno z električnim motorjem, baterijo pa polnijo med zaviranjem in delovanjem bencinskega motorja. Za kupca to pomeni predvsem preprosto uporabo. Klasičnega hibrida ni treba priključevati na električno omrežje, kar je prednost za voznike brez domače polnilnice. Drugačen pristop ponujajo priključni hibridi. Ti imajo večjo baterijo, ki jo lahko polnimo iz električnega omrežja, in omogočajo daljšo električno vožnjo. Pri vsakodnevnem rednem polnjenju so lahko zelo učinkoviti, predvsem na krajših relacijah. Če pa voznik priključnega hibrida redko polni, se njegova prednost hitro zmanjša. Avtomobil mora namreč poleg motorja z notranjim zgorevanjem prevažati tudi težjo baterijo in dodatne komponente električnega pogona.

Električni avtomobili pridobivajo kupce, a ostajajo izzivi

Prihodnost avtomobilske industrije je močno povezana z električnim pogonom. Proizvajalci vlagajo v razvoj baterij, učinkovitejših motorjev in hitrejšega polnjenja, hkrati pa na evropski trg prihajajo nove znamke in cenovno dostopnejši modeli. Za voznika je največja prednost električnega avtomobila lahko nižji strošek uporabe, predvsem če ga večinoma polni doma po ugodni ceni električne energije. Električni pogon je tih, odziven in praviloma zahteva manj rednih servisnih posegov, povezanih z motorjem. Toda ekonomika električnega avtomobila je močno odvisna od načina uporabe. Pogosto polnjenje na dražjih javnih hitrih polnilnicah lahko občutno zmanjša prihranek v primerjavi z bencinskim vozilom. Pomembna ostajajo tudi vprašanja dosega, polnilne infrastrukture in izgube vrednosti. Čeprav sodobni modeli ponujajo vse več uporabnega dosega, se ta pri nizkih temperaturah in hitri avtocestni vožnji lahko precej zmanjša. Po drugi strani električna mobilnost ni več omejena samo na kupce novih in dražjih avtomobilov. Na trgu so na voljo tudi rabljeni električni avtomobili v cenovnem razredu do 10.000 evrov. Takšni modeli so lahko zanimivi predvsem za vsakodnevne mestne in primestne vožnje, pri čemer je pred nakupom treba preveriti stanje baterije, dejanski doseg in možnosti polnjenja.

Kaj pa evropska prepoved prodaje novih bencinskih avtomobilov?

Pomemben dejavnik razvoja avtomobilske industrije ostaja evropska zakonodaja. Veljavna pravila EU določajo cilj 100-odstotnega zmanjšanja emisij CO iz izpušnih cevi novih osebnih avtomobilov do leta 2035 glede na referenčne vrednosti iz leta 2021. Vendar se zakonodajni okvir trenutno ponovno obravnava. Evropska komisija je decembra 2025 predlagala spremembo, po kateri bi se cilj za leto 2035 znižal na 90 odstotkov, preostale emisije pa bi proizvajalci lahko izravnali z določenimi mehanizmi, povezanimi s trajnostnimi gorivi in nizkoogljičnim jeklom. Predlog je še predmet zakonodajne obravnave, zato končna pravila za leto 2035 še niso dokončno spremenjena. Pomembno je tudi razumeti, da evropske omejitve zadevajo nove avtomobile. Obstoječi bencinski in dizelski avtomobili zaradi teh ciljev ne bodo samodejno prepovedani za uporabo. Za kupce to pomeni, da pri nakupu vozila v letu 2026 ni potrebe po prenagljeni odločitvi zgolj zaradi napovedanih regulatornih sprememb.

Kateri pogon je dolgoročno najugodnejši?

Odgovor je odvisen predvsem od letne kilometrine, načina vožnje, nakupne cene in dostopa do polnjenja. Vozniku, ki letno prevozi 8.000 kilometrov in večinoma uporablja avtomobil za krajše poti, se dražji električni model morda ne bo finančno povrnil tako hitro kot nekomu, ki letno prevozi 25.000 kilometrov in ima možnost ugodnega domačega polnjenja. Hibrid lahko predstavlja smiselno srednjo pot za voznike, ki veliko časa preživijo v mestnem prometu, vendar se ne želijo ukvarjati s polnjenjem. Pri dolgih avtocestnih relacijah pa so razlike med posameznimi modeli in tehnologijami lahko drugačne. Pomembna je tudi začetna cena. Višji nakupni strošek lahko pomeni višji mesečni obrok, zato je pred odločitvijo priporočljivo primerjati tudi možnosti, kot sta leasing ali kredit za avto . Pri tem je treba upoštevati efektivno obrestno mero, skupne stroške financiranja, zavarovanje in pričakovano izgubo vrednosti avtomobila. Pri izračunu dolgoročne ekonomike je najbolj smiselno primerjati skupne stroške lastništva v obdobju petih ali več let, saj sama poraba goriva oziroma električne energije ne pokaže celotne finančne slike.

Prihodnost bo elektrificirana, izbira pa še nekaj časa raznolika