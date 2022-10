Bencin in dizel od torka naprej dražja

V kolikor ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi bilo po ocenah za liter dizla potrebno odšteti 1,855 evrov na liter. Pri 50-ih litrih bi potrošniki plačali 92,75 evrov, kar pomeni, da zaradi ukrepanja države potrošnik pri 50-litrskem tanku prihrani 8,55 evrov. Za NMB 95 bi bilo potrebno odšteti 1,528 vra na liter, pri 50-litrih pa bi potrošnik moral plačati 76,40 evrov. Z regulacijo cen zdaj potrošnik na 50-litrskem tanku prihrani 5,7 evrov.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar in evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov izven območja avtocest in hitrih cest omejene na 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja.