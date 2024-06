Bencin in dizel sta cenejša

Te cene veljajo do vključno ponedeljka, 1. julija, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Vlada je novo uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov potrdila v četrtek. Ta interval za določanje cen goriv ohranja pri 14 dneh. Kljub drugačnim prvotnim informacijam pa ni spremenila najvišjih dovoljenih marž za gorivo, k čemur so jo pozvali naftni trgovci. Uredba, ki je bila v ponedeljek objavljena v uradnem listu, je začela veljati danes in bo veljala eno leto.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov ter uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0783 evra za liter dizelskega goriva in 0,0794 evra za liter 95-oktanskega bencina ter največ 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.